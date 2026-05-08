La UE avisa a las aerolíneas: no pueden cobrar cargos retroactivos por la subida del precio del petróleo

La Comisión Europea ha aclarado este viernes que las aerolíneas no pueden cobrar cargos retroactivos a sus clientes por la subida del precio del petróleo y el combustible de aviación, como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

Además, ha explicitado que los pasajeros tendrán derecho a una compensación económica si les cancelan un vuelo debido al encarecimiento del carburante y no a la escasez, según puede leerse en una guía para el sector del transporte y el turismo de la Unión Europea ante "las continuas interrupciones en el suministro de combustible" y el cierre de rutas por el conflicto.

"Los pasajeros afectados por cancelaciones siguen beneficiándose de sus derechos" habituales, afirma la nota de prensa, que concreta los derechos a "reembolso, cambio de ruta o regreso, asistencia en el aeropuerto y compensación por cancelaciones de última hora".

Al respecto, aclara que las compañías aéreas solo estarán exentas de pagar una compensación económica "si demuestran que la cancelación se debió a circunstancias extraordinarias, como la escasez local de combustible", mientras que la Comisión considera que los "altos precios" no son una circunstancia extraordinaria.

Respecto a los recargos, el documento del Ejecutivo comunitario recuerda que la ley obliga a que las aerolíneas muestren el precio final de los billetes por adelantado, para que los pasajeros no se encuentren con costes inesperados. Sin embargo, advierte que sí es posible un aumento de precios en el caso de los paquetes vacacionales, "si así se especifica en el contrato y únicamente en circunstancias concretas".