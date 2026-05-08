La UE avisa a las aerolíneas: no pueden cobrar cargos retroactivos por la subida del precio del petróleo
- Deberán pagar indemnizaciones si cancelan vuelos por el encarecimiento del combustible y no por la escasez
- Bruselas flexibiliza algunas normas de aviación para evitar cancelaciones
La Comisión Europea ha aclarado este viernes que las aerolíneas no pueden cobrar cargos retroactivos a sus clientes por la subida del precio del petróleo y el combustible de aviación, como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.
Además, ha explicitado que los pasajeros tendrán derecho a una compensación económica si les cancelan un vuelo debido al encarecimiento del carburante y no a la escasez, según puede leerse en una guía para el sector del transporte y el turismo de la Unión Europea ante "las continuas interrupciones en el suministro de combustible" y el cierre de rutas por el conflicto.
"Los pasajeros afectados por cancelaciones siguen beneficiándose de sus derechos" habituales, afirma la nota de prensa, que concreta los derechos a "reembolso, cambio de ruta o regreso, asistencia en el aeropuerto y compensación por cancelaciones de última hora".
Al respecto, aclara que las compañías aéreas solo estarán exentas de pagar una compensación económica "si demuestran que la cancelación se debió a circunstancias extraordinarias, como la escasez local de combustible", mientras que la Comisión considera que los "altos precios" no son una circunstancia extraordinaria.
Respecto a los recargos, el documento del Ejecutivo comunitario recuerda que la ley obliga a que las aerolíneas muestren el precio final de los billetes por adelantado, para que los pasajeros no se encuentren con costes inesperados. Sin embargo, advierte que sí es posible un aumento de precios en el caso de los paquetes vacacionales, "si así se especifica en el contrato y únicamente en circunstancias concretas".
Bruselas flexibiliza las normas para evitar cancelaciones
Para evitar que se generalicen las cancelaciones en los próximos meses, en un momento en el que el calendario se acerca al verano, Bruselas ha flexibilizado algunos de los reglamentos de aviación.
En determinadas circunstancias, las compañías pueden quedar exentas de la norma que les obliga a repostar en cada aeropuerto de la UE al menos el 90% del combustible necesario para sus vuelos desde allí, en virtud del Reglamento ReFuelEU Aviation.
Asimismo, se les exime de sus obligaciones respecto a las franjas horarias de aterrizaje y despegue si existen problemas de suministro de combustible en los aeropuertos. En este caso, no serían penalizadas si no utilizan el intervalo de tiempo asignado.