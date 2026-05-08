Las bolsas caen y el petróleo recupera los 100 dólares: el mercado ya no se fía de la tregua en Irán

Nueva jornada de dudas entre los inversores. El optimismo por un acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán se disipa y el ánimo de los inversores empieza a pesar.

Esto se traslada en un mercado de renta variable que este viernes se tiñe de negro. Unos intereses de deuda europeos que repuntan y un petróleo Brent que recupera la barrera psicológica de los 100 dólares por barril.

El petróleo cae un 6% en la semana Los ataque cruzados de las últimas horas en Oriente Medio llevan al petróleo a subir más del 1% hasta los 101 dólares el barril de Brent, alimentando las especulaciones de que el aumento de los costes energéticos lastraría el crecimiento económico. Guerra de Irán, última hora en directo: EE.UU. acusa a Irán de atacar tres destructores y Teherán de golpear un petrolero RTVE.es A pesar de la subida de este viernes, el petróleo ha caído más de un 6% esta semana tras los intensos recortes que durante las jornadas de martes y miércoles superaron el 10%. El barril de West Texas, de referencia en Estados Unidos sigue la estela del Brent: cotiza por encima de 95 dólares con repuntes del entorno del 0,5%.

Viernes teñido de rojo para las bolsas europeas Las bolsas del Viejo Continente se mantienen todas en negativo con caídas que se acercan al punto porcentual. El Ibex 35 baja un 0,7% y pierde los 18.000 puntos. Entro los valores que forman parte del selectivo español, el farolillo rojo de hoy es para Grifols, que pierde un 4,5%. Le siguen Acerinox, que retrocede un 2,5%. IAG también sufre. Cae un 2,5%, aunque a principios de sesión ha llegado a perder casi un 5%. El holding ha rebajado su expectativa de beneficios ante un presupuesto de combustible que se dispara en 2.000 millones. En el lado positivo de la tabla destaca Amadeus que se revaloriza cerca de un5% tras presentar resultados. Ferrovial suma un 1,7% después de anunciar este jueves un dividendo flexible de 400 millones de euros. El esto de índices europeos en línea con el Ibex caen entre un 0,6 y un 0,9%. Lidera los recortes el Dax alemán que corrige un 0,96% y pierde los 24.500 puntos. París pierde un 0,8% y Londres un 0,7%. La plaza europea que menos cae a esta hora es Milán con una corrección del 0,3%. El paneuropeo EuroStoxx 600 cae un 0,85% y se coloca en los 611 puntos.