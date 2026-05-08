RTVE ofrece la gala de los Premios Platino del Cine Iberoamericano

La 2 y RTVE Play ofrecerán este domingo la gala de entrega de los XIII Premios Platino, que celebra lo mejor del cine y las series de ambos lados del Atlántico. La ceremonia será el sábado en Parque Xcaret de Riviera Maya (México), con Tony Grox & LUCYCALYS entre las actuaciones musicales, y la llegada de las estrellas a la alfombra roja emitida en directo en RTVE Play.

La gala podrá verse el domingo a partir de las 23:30 horas en La 2 y RTVE Play. Estará conducida por la actriz y presentadora de RTVE Cayetana Guillén Cuervo y el actor colombiano Carlos Torres. Además, la gran fiesta del audiovisual iberoamericano contará con las actuaciones de María Becerra, Camilo, Manuel Carrasco y Tony Grox & LUCYCALYS, ganadores del Benidorm Fest 2026.

Además, la plataforma online de RTVE ofrecerá la alfombra roja en directo, en la madrugada del sábado al domingo, de 01:00 a 02:00 horas. RTVE Play también ha publicado una colección sobre los Premios Platino con películas, documentales y series galardonadas en anteriores ediciones, como ‘20.000 especies de abejas’, ‘Cinco Lobitos’, ‘Robot Dreams’, ‘Competencia Oficial’ o ‘El Ministerio del Tiempo’.

Nominaciones y premios para RTVE El cine participado por RTVE llega con tres premios y 10 nominaciones, puesto que algunos de los galardones ya se han anunciado y otros se darán a conocer durante la gala. Entre los premios ya desvelados, Álvaro Cervantes, mejor actor por ‘Sorda’; ‘La cena’, mejor diseño de vestuario; y ‘El cautivo’, mejor maquillaje y peluquería. En las nominaciones, ‘Los domingos’ opta a mejor película iberoamericana de ficción, dirección, guion e interpretación femenina para sus actrices Blanca Soroa y Patricia Lopez Arnaiz. ‘La cena’ cuenta con nominación a mejor comedia iberoamericana de ficción y a mejor actor para Alberto San Juan. ‘Sorda’ opta al premio a mejor opera prima; ‘Decorado’, a mejor cinta de animación, y ‘Tardes de soledad’, a mejor documental. Además, la serie ‘La promesa’, la gran historia de amor y pasiones que triunfa en las tardes de La 1, es candidata a mejor serie de televisión de larga duración.