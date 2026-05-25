Una explosión en un bar deja siete heridos, uno muy grave, en Villaverde, Madrid
- Los bomberos detectaron un "pequeño incendio" que fue sofocado al llegar
- Apuntan a una posible reparación en una sala frigorífica antigua en el local como origen
Una explosión un bar en el madrileño barrio de Villaverde ha dejado al menos siete heridos, uno de ellos muy grave, según ha informado la noche de este lunes Emergencia de la capital.
El herido más grave es un varón de entre 37 y 40 años que presentaba "quemaduras inhalatorias y quemaduras en la superficie corporal", por lo que ha tenido que ser intubado y traslado al Hospital de La Paz, ha precisado Carlos Rodríguez, supervisor del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR).
Otros dos heridos "moderados", que presentan quemaduras de entre el 20 % y el 22 % de la superficie corporal, también han sido trasladados al Hospital de La Paz.
Otro, en el mismo estado, ha sido evacuado al Hospital de Getafe, mientras que otros "dos pacientes moderados, pero menos graves" han sido trasladados al Hospital 12 de Octubre. "Un séptimo paciente que hemos atendido in situ que se ha dado de alta en el lugar", ha añadido Rodríguez.
Apuntan a una reparación en una sala frigorífica
Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid recibieron a las 23:00 horas la llamada que alertó sobre una explosión en la calle Villajoyosa y de que había víctimas en el interior del establecimiento.
Se activaron varias dotaciones y, una vez en el lugar de los hechos, los efectivos pudieron comprobar la "presencia de varias víctimas que ya estaban en el exterior" y la presencia de un "pequeño incendio", que sofocaron al poco tiempo de llegar, ha informado Julio Rodríguez, jefe de Guardia de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
"No existía una atmósfera explosiva y, según nos ha comentado después las personas que estaban allí trabajando, se estaba haciendo una reparación en una sala frigorífica antigua y se ha podido generar una atmósfera explosiva que ha generado sobre todo daños materiales", ha agregado Rodríguez, quien también se ha referido a los personales.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. En el operativo también han participado efectivos de la Policía Municipal de Madrid y del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA112).