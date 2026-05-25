Una explosión en un bar deja siete heridos, uno muy grave, en Villaverde, Madrid

Una explosión un bar en el madrileño barrio de Villaverde ha dejado al menos siete heridos, uno de ellos muy grave, según ha informado la noche de este lunes Emergencia de la capital.

El herido más grave es un varón de entre 37 y 40 años que presentaba "quemaduras inhalatorias y quemaduras en la superficie corporal", por lo que ha tenido que ser intubado y traslado al Hospital de La Paz, ha precisado Carlos Rodríguez, supervisor del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR).

Otros dos heridos "moderados", que presentan quemaduras de entre el 20 % y el 22 % de la superficie corporal, también han sido trasladados al Hospital de La Paz.

Otro, en el mismo estado, ha sido evacuado al Hospital de Getafe, mientras que otros "dos pacientes moderados, pero menos graves" han sido trasladados al Hospital 12 de Octubre. "Un séptimo paciente que hemos atendido in situ que se ha dado de alta en el lugar", ha añadido Rodríguez.