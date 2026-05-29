Trump anuncia que tomará este viernes "una decisión final" sobre el acuerdo con Irán en una reunión en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una reunión este viernes en la Casa Blanca para tomar "una decisión final" sobre el acuerdo con Irán.

"Irán debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica. El estrecho de Ormuz debe abrirse de inmediato, sin peaje, para el libre tránsito marítimo en ambas direcciones. Todas las minas submarinas (bombas), si las hubiera, serán desactivadas", ha escrito en su red social Truth, publicación en la que ha dado cuenta de la reunión en la Sala de Crisis de la Casa Blanca.