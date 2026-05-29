Trump anuncia que tomará este viernes "una decisión final" sobre el acuerdo con Irán en una reunión en la Casa Blanca
- "Debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica", escribe en Truth
- Estados Unidos se encargaría del material enriquecido e Irán, de desminar Ormuz para su reapertura
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una reunión este viernes en la Casa Blanca para tomar "una decisión final" sobre el acuerdo con Irán.
"Irán debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica. El estrecho de Ormuz debe abrirse de inmediato, sin peaje, para el libre tránsito marítimo en ambas direcciones. Todas las minas submarinas (bombas), si las hubiera, serán desactivadas", ha escrito en su red social Truth, publicación en la que ha dado cuenta de la reunión en la Sala de Crisis de la Casa Blanca.
EE.UU. se encargará del material enriquecido e Irán, de las minas
Si se lleva a cabo, Estados Unidos se compromete a desenterrar y destruir el material enriquecido, "a veces denominado 'polvo nuclear'", que se encuentra "a gran profundidad bajo montañas derrumbadas" por un ataque del ejército americano hace 11 meses. Lo hará "en estrecha coordinación con la República Islámica de Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica", según ha explicado Trump.
Por su parte, a Irán le corresponderá eliminar y detonar las minas que queden en Ormuz. "¡No serán muchas", ha comentado el mandatario, que ha asegurado que Estados Unidos ya ha acabado con "numerosas" de ellas con sus "potentes dragaminas submarinos".
El preacuerdo, que incluye otros "asuntos de menor importancia", establece que no haya "intercambios de dinero hasta nuevo aviso", ha informado también en Truth.
Respecto a la reapertura del estrecho, Trump ha celebrado que los barcos atrapados podrán por fin volver a sus casas, tras el "asombroso e inédito bloqueo naval" que han llevado a cabo las fuerzas estadounidenses. "¡Saluden a sus mujeres, esposos, maridos y familias de mi parte, su presidente favorito!", ha deslizado.