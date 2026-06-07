Israel bombardea por primera vez el sur de Beirut desde el inicio de la nueva tregua

El primer ministro de Israel, Benjamín tanyahu, ha anunciado este domingo que sus fuerzas armadas han bombardeado los suburbios del sur de Beirut, conocidos como Dahye y bastión del grupo chií Hizbulá. Este supone el primer ataque contra la capital libanesa desde el acuerdo para un nuevo alto el fuego alcanzado en Washington el miércoles.

"De acuerdo con la directiva del primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa Katz, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron el cuartel general terrorista en el barrio de Dahye, en Beirut, en respuesta a los disparos de Hizbulá contra territorio israelí", ha informado un comunicado de la oficina del mandatario.

El ejército de Israel ha afirmado, en un comunicado, que el ataque estaba dirigido contra una instalación de la milicia chií en el Dahye.

El bombardeo contra el barrio beirutí es el primero desde que Israel y Líbano acordaran el viernes un alto el fuego condicionado al final de los ataques y presencia armada de Hizbulá en el sur del Líbano, donde se crearían "zonas piloto". El país ya estaba sujeto desde el 17 de abril a otra tregua no respetada por las partes.

La Agencia Nacional de Noticias (ANN) del Líbano también ha confirmado que la aviación israelí perpetró los bombardeos en los suburbios, pero todavía no ha publicado cifras de víctimas.