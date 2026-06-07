Israel bombardea por primera vez el sur de Beirut desde el inicio de la nueva tregua
- Las Fuerzas de Defensa de Israel han atacado el cuartel general terrorista en el barrio de Dahye
- Este ataque en el barrio beirutí es el primero desde que Israel y Líbano acordaran el viernes un alto el fuego
El primer ministro de Israel, Benjamín tanyahu, ha anunciado este domingo que sus fuerzas armadas han bombardeado los suburbios del sur de Beirut, conocidos como Dahye y bastión del grupo chií Hizbulá. Este supone el primer ataque contra la capital libanesa desde el acuerdo para un nuevo alto el fuego alcanzado en Washington el miércoles.
"De acuerdo con la directiva del primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa Katz, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron el cuartel general terrorista en el barrio de Dahye, en Beirut, en respuesta a los disparos de Hizbulá contra territorio israelí", ha informado un comunicado de la oficina del mandatario.
El ejército de Israel ha afirmado, en un comunicado, que el ataque estaba dirigido contra una instalación de la milicia chií en el Dahye.
El bombardeo contra el barrio beirutí es el primero desde que Israel y Líbano acordaran el viernes un alto el fuego condicionado al final de los ataques y presencia armada de Hizbulá en el sur del Líbano, donde se crearían "zonas piloto". El país ya estaba sujeto desde el 17 de abril a otra tregua no respetada por las partes.
La Agencia Nacional de Noticias (ANN) del Líbano también ha confirmado que la aviación israelí perpetró los bombardeos en los suburbios, pero todavía no ha publicado cifras de víctimas.
Es una respuesta a los ataques de Hizbulá
Las autoridades israelíes han justificado el bombardeo como una respuesta a los ataques de Hizbulá, tanto en el sur libanés invadido como con los lanzamientos de cohetes al norte de Israel.
El alto el fuego no ha detenido los combates entre Israel e Hizbulá en el sur del Líbano. El último ataque en territorio israelí se ha producido a primera hora de este domingo, cuando dos proyectiles del grupo chií hicieron sonar las sirenas antiaéreas en las localidades de Yifyah y Ramot Naftali.
Hizbulá ha rechazado las propuestas de un alto el fuego vinculado con su desarme, alegando que Israel debe primero detener sus ataques y retirar sus fuerzas del sur del Líbano.
Por su parte, Israel afirma que está trabajando para desmantelar la infraestructura de Hizbulá en sus fronteras. La Fuerza Aérea israelí atacó más de 150 infraestructuras que atribuye a Hizbulá durante el fin de semana, según un comunicado castrense emitido el sábado.
Pese a que las hostilidades se han mantenido en el sur libanés desde el inicio de la tregua, Israel limitó sus ataques a Beirut en un gesto hacia Estados Unidos, dado que bombardear la capital libanesa pone en riesgo las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.