Al menos un muerto y cinco heridos en un atentado múltiple en el centro de Israel, cuyo autor fue abatido por la Policía

Un hombre ha muerto y cinco personas más han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, en un atentado con arma de fuego perpetrado este domingo en tres puntos del centro de Israel por un hombre, que ha sido abatido por la Policía.

Aunque en un principio se sospechaba que el ataque lo podrían haber llevado a cabo dos personas, el Ejército y la Policía han confirmado a Efe que finalmente se trata de "solo un terrorista", aunque prosigue la búsqueda de posibles involucrados.

La Estrella de David Roja (MDA) ha informado de que a las 10:34 hora local se recibió la primera llamada de alerta, proveniente de una gasolinera de Cojav Yair, donde un hombre de 50 años resultó herido grave y otro de 30 de forma moderada por los disparos del atacante, que iba en un vehículo.

Después de abrir fuego en la gasolinera, el atacante se dirigió a Tzur Yitzhak —a unos dos kilómetros del primer punto—, donde volvió a abrir fuego e hirió a un hombre de 30 años en una mano y a una mujer de 61, que estaba dentro de un coche, en la parte superior del cuerpo.

El tercer ataque se produjo en una carretera cerca de la localidad de Selait, donde los médicos del servicio de urgencia se encontraron con un hombre ya muerto por disparos dentro de su coche, y con otra persona con una herida en la parte superior del cuerpo de carácter grave.