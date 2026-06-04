Hizbulá rechaza las condiciones pactadas por Líbano e Israel en Washington para un alto el fuego

Naim Qassem, líder de la organización chií libanesa, ha rechazado este jueves las condiciones pactadas por Líbano e Israel en Washington para un alto el fuego. La tregua estaba condicionada al cese total de los ataques de Hizbulá y a la evacuación de todos los miembros de la milicia chií del sur del Líbano.

En un comunicado leído por la televisión de Hizbulá, Al Manar TV, Qassem ha rechazado cualquier relación entre la presencia de la organización en el sur del país y un alto el fuego o la retirada de las fuerzas israelíes, y ha afirmado que el anuncio del alto el fuego el miércoles en Washington es "una hoja de ruta para aniquilar a parte del pueblo libanés".

A Hizbulá sólo le importa un alto el fuego completo y la retirada total de Israel del Líbano, ha añadido, y mientras las fuerzas israelíes continúen en suelo libanés, la resistencia continuará. "Mientras nuestros pueblos sean bombardeados y nuestra gente asesinada, el norte de Israel no estará seguro", ha amenazado Qassem.

Los gobiernos de Israel y el Líbano acordaron el miércoles la aplicación de un alto el fuego como resultado de las negociaciones en Washington. No obstante, el armisticio estaba supeditado al cese total de los ataques de Hizbulá contra las fuerzas israelíes y a la evacuación de todos los miembros de la milicia chií del sur del Líbano, concretamente del sector al sur del río Litani. Israel ha ocupado una franja de terreno libanés en esa zona.

Horas antes, el presidente libanés, Joseph Aoun, había declarado que el alto el fuego podía entrar en vigor 24 horas después de que las partes manifestaran su aceptación. Aoun ha advertido de que el acuerdo de Washington era la "última oportunidad" para un alto el fuego global con Israel.

La última fase de hostilidades entre Hizbulá e Israel se inició el 2 de marzo, cuando la organización chií libanesa atacó el norte de Israel como represalia por el asesinato del Líder Supremo iraní, Alí Jameneí, en la guerra contra Irán. Desde el 2 de marzo han muerto 3.516 personas, 48 sólo desde el pasado martes, y hay más de un millón de desplazados internos.

Qassem califica las negociaciones directas de "humillantes y vergonzosas" El líder de Hizbulá ha calificado las negociaciones directas entre los gobiernos libanés e israelí en Washington de "absurdas, humillantes y vergonzosas". "El objetivo principal es desarmar a la resistencia como punto de partida para cualquier acuerdo, lo que implica la ejecución de las fuerzas libanesas y la amenaza existencial de exterminar al pueblo de la resistencia. Es una declaración para la destrucción y la inestabilidad del Líbano y para la creación de conflictos entre los libaneses a favor de Israel", ha declarado. "La declaración es una hoja de ruta para el exterminio de algunos libaneses y la esclavización del resto", ha abundado. Imagen de archivo del líder de Hizbulá, Naim Qassem, en un acto en Teherán. DPA vía Europa Press Presidencia iraní, dpa. "Solo nos preocupa el fin de la agresión total, el alto el fuego y la retirada de Israel. El alto el fuego debe ser completo. No hay fragmentación entre el sur y el resto del Líbano (...) Mientras exista la ocupación, la resistencia continuará. (...) Mientras la agresión continúe, la enfrentaremos con toda nuestra fuerza y autoridad dondequiera que decidamos y podamos. Mientras nuestras aldeas no estén seguras, sean bombardeadas, destruidas y nuestra gente asesinada, los asentamientos [en referencia a las localidades israelíes] no estarán a salvo". Qassem ha elogiado también a su aliado iraní y ha asegurado que Teherán intenta "el cese de la agresión y un alto el fuego completo en el Líbano" como parte integral de las negociaciones para terminar la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán.