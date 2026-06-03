Trump admite que estaba un "poco alterado" con Netanyahu por el Líbano cuando le dijo que estaba "jodidamente loco"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha admitido que estaba "un poco alterado" por la ofensiva israelí en el Líbano cuando habló el pasado lunes con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y le dijo que estaba "jodidamente loco".

Así lo ha reconocido en una entrevista publicada este miércoles en el pódcast Pod Force One de la columnista conservadora Miranda Devine, cuando fue preguntado por la información del medio Axios, que ha filtrado el contenido de una conversación de Trump con Netanyahu, donde el estadounidense llamó "jodidamente loco" al israelí durante una llamada en la que le mostró su descontento por la escalada en los ataques de Israel contra el Líbano.

"Sí, lo hice", ha dicho Trump confirmando que pronunció esas palabras. Aun así, acto seguido ha aclarado que no diría que estaba enojado en ese momento, sino más bien "un poco alterado por su lucha (de Netanyahu) continua con el Líbano".

El presidente de EE.UU. tiene buena relación con Bibi "En cierto punto no era yo, tenemos que parar esto, pero tenemos una relación muy buena, nos llevamos bien", ha apuntado el mandatario estadounidense, quien ha destacado que le gusta "mucho" Bibi (apodo de Netanyahu), y que trabaja muy bien con el responsable israelí. En ese sentido, ha subrayado que tanto él como Netanyahu son un presidente y un primer ministro en tiempos de guerra. Netanyahu ordenó el lunes intensificar los ataques contra Hizbulá en suburbios sur de Beirut, lo que viola el alto el fuego vigente entre Israel y Líbano y pone en riesgo las conversaciones de paz entre ambos gobiernos, en las que no participa la milicia chií. En paralelo, Irán anunció que pausaba las negociaciones de paz con Estados Unidos en represalia por esos bombardeos israelíes en territorio libanés. El martes, al menos 10 personas han muerto en los ataques israelíes sobre el Líbano. Desde el 2 de marzo, el número de muertos se eleva a 3.433.

A Trump le gustaría conocer a Mojtaba Jamenei El presidente también ha hablado sobre las negociaciones para llegar a un acuerdo con Irán y ha señalado que el ayatolá Mojtaba Jamenei está implicado en el proceso. Cuestionado sobre quién toma las decisiones en Irán, ante las informaciones de que Jamenei podría haber resultado herido grave en un bombardeo, Trump ha apuntado que es el Líder Supremo quien aprueba todas las cosas, pese a que ha oído que no se encuentra muy bien. Mojtaba Jameneí, el heredero del ayatolá y nuevo líder supremo de Irán que desafía a Trump e Israel "Me gustaría conocer a todo el mundo, me gustaría conocerle, probablemente nos reuniremos en algún punto, dependiendo de cómo vaya todo", ha afirmado Trump. Durante la conversación, el inquilino de la Casa Blanca ha sido preguntado también por su posible sucesión y las elecciones presidenciales de 2028 en EE.UU., y ha opinado que el tándem formado por el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio sería "un gran equipo" y serían "imbatibles". "No sé -ha seguido-, tendrían que ponerse de acuerdo para ello, todavía tenemos mucho tiempo por delante, más de dos años y medio".