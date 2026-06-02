Israel y Líbano negocian de nuevo en Washington pese a los ataques israelíes que dejan al menos una decena de muertos
- Es la cuarta reunión desde el 14 de abril, de momento sin resultados
- Israel asegura que Hizbulá sigue continúa con sus ataques
Representantes de Israel y del Líbano han reanudado las conversaciones en Washington este martes, pese a los ataques israelíes que solo en las últimas horas han causado al menos una decena de muertos.
Las delegaciones están encabezadas por los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh respectivamente. Se trata de la cuarta ronda de negociaciones desde el 14 de abril.
Israel ha intensificado en los últimos días su ataques contra el sur del Líbano, supuestamente como respuesta a ataques de Hizbulá, y ha asegurado que cuenta con el aval de EE.UU. para atacar Beirut si Hizbulá continúa amenazando las comunidades del norte de Israel.
El lunes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció un supuesto acuerdo de tregua entre Israel y la milicia de la organización chií libanesa, que no se ha cumplido. La continuación de las hostilidades en Líbano amenaza la tregua entre EE.UU. e Irán: Teherán ha anunciado que congela las negociaciones de paz mientras Israel siga atacando a sus aliados libaneses.
Diez muertos en bombardeos en el sur del Líbano
Solo horas después del anuncio de Trump, en la madrugada del viernes, Israel ha acusado a Hizbulá de "violaciones" del alto el fuego con el lanzamiento de drones y proyectiles contra el norte del país. Hizbulá no ha confirmado esos lanzamientos, aunque sí ha reivindicado un ataque con proyectiles contra un tanque israelí cerca de la localidad libanesa de Haddatha.
Acto seguido, Israel ha bombardeado varias localidades en el sur del Líbano, con el resultado de al menos 10 muertos.
Cuatro personas, entre ellas dos niños, han muerto en Marwaniya, según la Defensa Civil Libanesa, citada por Efe. La Universidad Libanesa ha confirmado la muerte de una estudiante y de sus padres en el bombardeo del vehículo en el que viajaba con su familia por la carretera del puente Jardali. Otra persona ha muerto en el bombardeo de un vehículo entre Harouf y Toul, según la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).
Los disparos israelíes han alcanzado también el Hospital Yabal Amel de la ciudad de Tiro, donde ha habido cuarto muertos y 127 heridos, entre ellos 39 trabajadores del centro. El ataque ha provocado daños graves en las diferentes plantas y departamentos y en el aparcamiento, según las autoridades.
También ha habido bombardeos en Al-Haniyeh, Ghandouriya, Nabatieh al-Fawqa, Kfar Ruman, Shoukin y Kfar Tebnit. El centro de la Defensa Civil Libanesa en Kfar Sir también ha sido alcanzado "de forma directa".
Además, el Ejército israelí ha instado a la población civil a abandonar 15 localidades, entre ellas la de Nabatiyeh.
Israel asegura tener el aval de EE.UU. para atacar Beirut
Al mismo tiempo, el Gobierno israelí ha asegurado haber recibido el aval de EE.UU. para atacar los suburbios del sur de Beirut si Hizbulá ataca las localidades del norte de Israel.
"El primer ministro y yo, junto con el Ejército israelí, hemos estado trabajando para establecer una conexión entre el destino de Dahiyeh [los suburbios del sur de Beirut] y el de los asentamientos israelíes del norte - ha declarado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. - Si los asentamientos israelíes continúan siendo atacados, evacuaremos y atacaremos el barrio chií de Dahiyeh en Beirut, bastión de Hizbulá".
"Estados Unidos ha respaldado este principio y lo ha comunicado al gobierno libanés y a todas las partes pertinentes (...). O cesan los bombardeos contra las ciudades, o, si continúan, atacaremos Dahiyeh en Beirut", ha añadido Katz.
La fase actual de enfrentamientos entre Israel y Hizbulá comenzó el 2 de marzo, días después del inicio de la guerra lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán. El 16 de abril, el Gobierno libanés y el israelí pactaron una tregua y abrir negociaciones directas, pero Israel no se ha retirado del territorio que ocupa en el sur del Líbano y ha continuado sus ataques, que justifica como respuesta a los movimientos de Hizbulá. Desde el 2 de marzo, el número de muertos en Líbano se eleva a 3.433.