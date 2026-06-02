Israel y Líbano negocian de nuevo en Washington pese a los ataques israelíes que dejan al menos una decena de muertos

Representantes de Israel y del Líbano han reanudado las conversaciones en Washington este martes, pese a los ataques israelíes que solo en las últimas horas han causado al menos una decena de muertos.

Las delegaciones están encabezadas por los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh respectivamente. Se trata de la cuarta ronda de negociaciones desde el 14 de abril.

Israel ha intensificado en los últimos días su ataques contra el sur del Líbano, supuestamente como respuesta a ataques de Hizbulá, y ha asegurado que cuenta con el aval de EE.UU. para atacar Beirut si Hizbulá continúa amenazando las comunidades del norte de Israel.

El lunes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció un supuesto acuerdo de tregua entre Israel y la milicia de la organización chií libanesa, que no se ha cumplido. La continuación de las hostilidades en Líbano amenaza la tregua entre EE.UU. e Irán: Teherán ha anunciado que congela las negociaciones de paz mientras Israel siga atacando a sus aliados libaneses.

Diez muertos en bombardeos en el sur del Líbano Solo horas después del anuncio de Trump, en la madrugada del viernes, Israel ha acusado a Hizbulá de "violaciones" del alto el fuego con el lanzamiento de drones y proyectiles contra el norte del país. Hizbulá no ha confirmado esos lanzamientos, aunque sí ha reivindicado un ataque con proyectiles contra un tanque israelí cerca de la localidad libanesa de Haddatha. Acto seguido, Israel ha bombardeado varias localidades en el sur del Líbano, con el resultado de al menos 10 muertos. Cuatro personas, entre ellas dos niños, han muerto en Marwaniya, según la Defensa Civil Libanesa, citada por Efe. La Universidad Libanesa ha confirmado la muerte de una estudiante y de sus padres en el bombardeo del vehículo en el que viajaba con su familia por la carretera del puente Jardali. Otra persona ha muerto en el bombardeo de un vehículo entre Harouf y Toul, según la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN). Los disparos israelíes han alcanzado también el Hospital Yabal Amel de la ciudad de Tiro, donde ha habido cuarto muertos y 127 heridos, entre ellos 39 trabajadores del centro. El ataque ha provocado daños graves en las diferentes plantas y departamentos y en el aparcamiento, según las autoridades. También ha habido bombardeos en Al-Haniyeh, Ghandouriya, Nabatieh al-Fawqa, Kfar Ruman, Shoukin y Kfar Tebnit. El centro de la Defensa Civil Libanesa en Kfar Sir también ha sido alcanzado "de forma directa". Además, el Ejército israelí ha instado a la población civil a abandonar 15 localidades, entre ellas la de Nabatiyeh.