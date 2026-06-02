Trump arremete contra Netanyahu por sus ataques en Líbano y le dice que está "jodidamente loco", según Axios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha dicho al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que está "jodidamente loco", durante una llamada en la que le mostró su descontento por la escalada en la ofensiva israelí contra el Líbano, según publica el medio estadounidense Axios.

Netanyahu ordenó el lunes intensificar los ataques contra Hizbulá en suburbios de Beirut, lo que viola el alto el fuego vigente y pone en riesgo las conversaciones de paz que Israel y el Líbano tienen previsto llevar a cabo el martes en Washington, en las que no participa lamilicia chií. Además, Irán anunció que pausaba las negociaciones de paz con Estados Unidos en represalia por esos bombardeos israelíes en territorio libanés.

El reproche de Trump contra Netanyahu habría ocurrido durante una llamada telefónica este lunes, según funcionarios estadounidenses citados bajo anonimato por el portal Axios. La expresión "estás jodidamente loco" fue al parecer usada después que Netanyahu advirtiera que su postura no ha cambiado y que atacará "objetivos terroristas" en Beirut si la milicia chií Hizbulá no frena sus ataques contra Israel.

Tras esa conversación con Netanyahu e inusuales contactos con Hizbulá, Trump anunció en su red Truth Social que tanto Israel como el grupo chií se comprometieron a frenar sus ataques.

El Gobierno libanés también confirmó que Hizbulá ha aceptado cesar sus ataques, pero Netanyahu advirtió en redes sociales que Israel reanudará la ofensiva en Beirut si recibe algún ataque del grupo chií.