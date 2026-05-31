Israel consolida su invasión del sur del Líbano con la captura del histórico castillo cruzado de Beaufort

El Ejército de Israel ha anunciado este domingo la ocupación del castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani, sobre el que ha expandido su invasión recientemente.

"La operación comenzó hace varios días, durante los cuales un importante número de tropas terrestres de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comenzaron operaciones defensivas para expandir la Línea de Defensa Avanzada", recoge el comunicado del Ejército.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho que la ocupación del castillo de Beaufort supone un "hito crucial" y un "cambio radical en la política" que Israel lleva a cabo en el Líbano. "Hemos superado la barrera del miedo", ha afirmado Netanyahu en un videomensaje, en el que ha informado de que tras la ocupación de Beaufort ha dado instrucciones de "consolidar y extender" el control israelí "sobre los lugares que estaban bajo el dominio de Hizbulá", sin dar detalles de esos sitios.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha celebrado la captura con un mensaje que pone de manifiesto la importancia histórica que representa el castillo, para los árabes Qalat al Shaqif, uno de los epicentros de la guerra del Líbano de 1982, escenario de combates entre el Ejército de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, que terminaron con la victoria del Ejército israelí y su instalación en una posición que no abandonaría hasta el año 2000.

"Cuarenta y cuatro años después de la heroica batalla de Beaufort, y en el día de conmemoración de los mártires de la Guerra de Paz de Galilea, los combatientes de las Fuerzas de Defensa de Israel, liderados por la Brigada Golani, han regresado a la cima de Beaufort e izado de nuevo la bandera de Israel", ha proclamado Katz.

La Unesco declaró el lugar como sitio protegido en 2024 junto a los otros cuatro castillos del monte Amel, "un rico patrimonio arquitectónico forjado por las tradiciones de los cruzados, los ayubíes y los mamelucos", reza la descripción del organismo de Naciones Unidas. Qalat al Shaqif, en particular, fue reconocido como "uno de los castillos de la época de las Cruzadas mejor conservados".

El castillo es, además, una de las posiciones estratégicas más importantes del sur del Líbano. Situado como está en una elevada cresta de roca a la orilla de la pronunciada curva de 90 grados del río Litani, su altura permite avistar gran parte del sur del país, una región que prácticamente está ya bajo control de Israel y servirá, como ocurrió hace casi medio siglo, de base avanzada para facilitar la expansión de la invasión. Las fuerzas armadas han asegurado que pretenden, asimismo, tomar el control de la zona del río Saluki, también en el sur libanés.

Aumento de los ataques de Hizbulá hacia el norte de Israel Israel estableció a mediados de abril una línea amarilla (como la que aplica en Gaza) que discurre a unos diez kilómetros de la frontera entre ambos países, quedando el perímetro entre ambas invadido por las tropas israelíes. En los últimos días, las fuerzas armadas se han lanzado a invadir más allá de esta línea divisoria. En el comunicado, el Ejército reitera que las tropas han cruzado el Litani, sobre el que discurre parte de la línea amarilla, y siendo este río la frontera natural establecida por la ONU para el área desmilitarizada del sur del Líbano. El anuncio del Ejército se produce después de un viernes marcado por un aumento de los ataques de Hizbulá hacia el norte de Israel, que hicieron sonar las alarmas antiaéreas en esta zona del país de forma continuada, también durante la noche. El conflicto en el Líbano alcanza los 3.000 fallecidos: un espejo que refleja la acción israelí en Gaza Álex Mateos El Ejército israelí ha informado también en un breve comunicado de que los ataques contra "infraestructura de Hizbulá" en Tiro y "más zonas adicionales" del sur del Líbano se producen después de haber ordenado durante esta semana el desplazamiento forzoso de la población de esta urbe, patrimonio de la Humanidad de la Unesco con unos 200.000 habitantes. Desde entonces, Israel ha bombardeado ya el distrito de Tiro, así como otras ciudades como Beirut, la capital, y los distritos de Sidón y Nabatieh, todo ello en medio de un teórico alto el fuego durante el que tanto Israel como el grupo chií Hizbulá siguen protagonizando ataques. Más de 3.300 personas han muerto en ataques israelíes en el Líbano desde el pasado 2 de marzo, cuando Israel reprimió los primeros ataques del grupo chií a su territorio en el marco de la guerra en Irán. El número de soldados israelíes muertos en el Líbano o la frontera asciende a 25.