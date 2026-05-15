EE.UU. anuncia una prórroga de 45 días en el alto el fuego entre Líbano e Israel

Los gobiernos de Israel y de Líbano han acordado prolongar otros 45 días el alto el fuego que ambas partes iniciaron el pasado 16 de abril, ha anunciado este viernes el Gobierno de Estados Unidos, al término de dos días de contactos entre las partes.

Un portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Tommy Pigot, ha explicado en redes sociales que los representantes libaneses e israelíes han mantenido "conversaciones muy productivas" y han pactado una prórroga de la tregua para lograr a su vez "más progresos" en las negociaciones, pese a que sobre el terreno las tensiones siguen, con enfrentamientos cruzados entre las fuerzas israelíes y la milicia chií Hizbulá.

Asimismo, han sellado una nueva agenda de contactos, en virtud de la cual el 29 de mayo se verán en el Pentágono delegaciones militares de los dos países vecinos y el 2 y el 3 de junio volverá a celebrarse una ronda de conversaciones para examinar si verdaderamente hay avances políticos. "Esperamos que estas discusiones permitan avanzar en una paz duradera entre los dos países, al pleno reconocimiento de la soberanía y la integridad territorial del otro y al establecimiento de una verdadera seguridad en la frontera común", ha dicho Piggot.

Por su parte, el embajador israelí en Washington, Yechiel Leiter, ha compartido el mensaje del portavoz norteamericano para confirmar también él que "las conversaciones de paz fueron francas y constructivas". Aunque no ha aludido de manera directa a la prórroga del alto el fuego, sí se ha mostrado conforme con seguir avanzando tanto en el ámbito de la seguridad como en el de la política y ha añadido que, aunque pueda haber "altos y bajos" en el proceso, "el potencial de éxito es enorme".