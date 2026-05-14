Israel mata a 25 personas, entre ellas menores, en ataques a viviendas y vehículos en Líbano pese al alto el fuego

Los bombardeos israelíes han vuelto a resonar con fuerza este miércoles en Líbano. Pese al alto el fuego y tan solo un día antes de nuevas negociaciones de paz, el Ejército israelí ha matado a al menos 25 personas, entre ellos menores, en varios ataques en el sur del país a edificios y vehículos.

Concretamente, en las últimas horas, seis personas han perdido y doce han resultado heridas en un bombardeo contra una vivienda en la localidad de Arab Salim, según un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, que precisa que tres de las víctimas mortales eran niños. La Agencia Nacional de Noticias (ANN) ha informado de que, entre los fallecidos, están un matrimonio y su hijo, así como al menos dos personas más con los mismos apellidos.

Asimismo, otro ataque israelí ha acabado con la vida de cuatro personas más en Al Namiriya, que el medio estatal ha identificado como dos hermanas y otro matrimonio. Un tercer bombardeo contra Roumine ha causado, a su vez, el fallecimiento de un padre y sus dos hijos. El Centro de Operaciones de Emergencia ha confirmado el ataque y ha precisado que dos de los muertos son menores. Otro niño ha fallecido en Harouf, el sexto en los bombardeos de esta jornada.

Este miércoles, ya se habían registrado al menos doce muertes más en ataques contra vehículos en diferentes partes del país, varios de ellos a poca distancia de Beirut, según ha informado el Ministerio de Sanidad y recoge EFE. El sábado, dos coches ya habían sufrido ataques similares en la misma carretera, la costera Sidón-Sur, que en esta jornada se han centrado en las zonas de Barja, Jiyeh y Saadiyat.

Tercera ronda de negociaciones entre Israel y Líbano Todo ello se produce pese al alto el fuego en vigor entre ambos países desde hace casi un mes. Está previsto que el Líbano e Israel se reúnan este jueves y viernes en Washington para tratar de consolidar la tregua, extenderla y abordar también otros asuntos relacionados con una potencial solución negociada al conflicto. En esta la tercera ronda de negociaciones de paz, la delegación libanesa estará conformada por la embajadora libanesa en Estados Unidos, Nada Hamadeh, y el enviado especial Simon Karam; mientras que del lado israelí estarán el embajador Yechiel Leiter y el viceasesor de Seguridad Nacional Yossi Draznin, ha indicado el Departamento de Estado. Estados Unidos, que ejerce de mediador, estará representado por el consejero del Departamento de Estado, Michael Needham; el embajador en Israel, Mike Huckabee; y el embajador en el Líbano, Michel Issa. Israel y Líbano, que no tienen relaciones diplomáticas, han celebrado hasta ahora en la capital estadounidense dos rondas de contactos, el 14 y el 23 de abril, que sirvieron para acordar un alto el fuego en la ofensiva israelí en territorio libanés que comenzó con el inicio de la guerra de Irán. El ambicioso plan de Trump para el Líbano: sin Hizbulá y un alto el fuego de papel con Israel Susana Samhan, Javier Galán