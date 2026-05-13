Israel mata a ocho personas, entre ellas dos niños, en el bombardeo de tres vehículos en el sur del Líbano

Israel ha matado este miércoles a otras ocho personas, dos de ellas niños, en ataques en el Líbano. Proyectiles israelíes han alcanzado tres vehículos en el sur del país, a unos 20 kilómetros de la capital, Beirut, según informa el Ministerio de Sanidad y recoge Afp y otras agencias internacionales.

Dos coches han sido atacados en la autopista que une Beirut con el sur del país, y que habitualmente está muy concurrida, y un tercero ha sido alcanzado en una carretera de la misma zona, según la Agencia Nacional de Noticias (NNA) y testigos citados por Afp.

"Los tres ataques llevados a cabo por el enemigo israelí en la autovía costera Sidón-Sur, específicamente en Barja, Jiyeh y Saadiyat, causaron ocho muertos, incluidos dos niños", ha confirmado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano en un comunicado que menciona Efe.

El sábado, dos coches ya habían sufrido ataques similares en la autopista.