Israel mata a ocho personas, entre ellas dos niños, en el bombardeo de tres vehículos en el sur del Líbano
- Ha ocurrido en la autopista del sur del país, muy transitada
- El Ejército israelí ordena evacuar seis aldeas y bombardea la región de Tiro
Israel ha matado este miércoles a otras ocho personas, dos de ellas niños, en ataques en el Líbano. Proyectiles israelíes han alcanzado tres vehículos en el sur del país, a unos 20 kilómetros de la capital, Beirut, según informa el Ministerio de Sanidad y recoge Afp y otras agencias internacionales.
Dos coches han sido atacados en la autopista que une Beirut con el sur del país, y que habitualmente está muy concurrida, y un tercero ha sido alcanzado en una carretera de la misma zona, según la Agencia Nacional de Noticias (NNA) y testigos citados por Afp.
"Los tres ataques llevados a cabo por el enemigo israelí en la autovía costera Sidón-Sur, específicamente en Barja, Jiyeh y Saadiyat, causaron ocho muertos, incluidos dos niños", ha confirmado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano en un comunicado que menciona Efe.
El sábado, dos coches ya habían sufrido ataques similares en la autopista.
Israel ataca Tiro y ordena desalojar varias aldeas
También este miércoles, Israel ha ordenado evacuar seis aldeas del sur del Líbano y después ha llevado a cabo varios ataques aéreos en la región de Tiro. Afp ha informado de que una densa columna de humo era visible sobre la localidad de Bourj al-Shamali.
Las Fuerzas Armadas israelíes lo han justificado como ataques a la "infraestructura terrorista de Hizbulá".
Israel continúa bombardeando Líbano y ocupa una franja del país pese a que desde el 17 de abril supuestamente hay un alto el fuego en vigor. Dede ese día, el Ministerio de Sanidad lbanés ha contabilizado 380 muertos y más de 1.200 heridos. Desde el 2 de marzo, cuando empezó el último enfrentamiento entre Hizbulá e Israel, en el marco de la guerra de Irán, han muerto 2.882 personas, según datos del Ministerio recogidos por Efe.
La ONU ha señalado que Israel podría haber cometido "graves violaciones del derecho internacional" y crímenes de guerra durante su ofensiva.
La milicia de la organización chií libanesa Hizbulá también ha respondido a Israel con ataques desde poco después del comienzo de la tregua.
Los gobiernos de Israel y Líbano tienen previsto volver a negociar en Washington este jueves y viernes. Sobre la mesa está la petición israelí y estadounidense del desarme de Hizbulá.