La ONU señala posibles crímenes de guerra en los ataques de Israel a Líbano en marzo

Los ataques en Líbano han puesto a Israel en la lupa de la Organización de las Naciones Unidas. Según un informe publicado este viernes de su Oficina para los Derechos Humanos, el país israelí podría haber cometido "graves violaciones del derecho internacional" y crímenes de guerra en su ofensiva contra el grupo armado Hizbulá en Líbano el pasado mes de marzo.

El documento, que abarca las tres primeras semanas de los ataques iniciados el 2 de marzo, documenta ataques directos contra civiles, incluido personal médico. También incidentes en los que se alcanzaron y, en algunos casos se arrasaron, edificios residenciales de varios pisos, "causando la muerte de familias enteras". En este periodo, apunta la oficina de la ONU siguiendo informaciones de Líbano, murieron 1.029 personas, 2.786 resultaron heridas y más de un millón de personas fueron desplazadas.

Todo ello podría constituir crímenes de guerra si —matiza la oficina dirigida por el alto comisionado Volker Türk— se comprueba que fueron deliberados, por lo que ha pedido una investigación para que las conclusiones sean "públicas" y los responsables "rindan cuentas".

Al presentar el informe, el portavoz de la oficina, Thameen Al-Kheetan, ha recordado — según, recoge EFE — el asesinato de la periodista libanesa Amal Khalil, que murió este jueves en un ataque de Israel que hirió a su vez a la fotógrafa Zeinab Faraj. Además, ha apuntado a que soldados israelíes obstaculizaron los equipos de rescate, entre los que se encontraba la Cruz Roja libanesa, cuando intentaban llegar al lugar.

Evacuaciones confusas y denuncias sobre munición incendiarias La ONU denuncia, asimismo, que muchos de los ataques no fueron advertidos correctamente por Israel, lo que impidió que muchos civiles evacuaran de forma segura. "Las advertencias y órdenes de las fuerzas militares israelíes se comunicaban a menudo en términos vagos, sin hacer referencia a rutas de tránsito segurasni identificar zonas seguras, ni proporcionar información sobre su duración, lo que mermaba su eficacia", ha especificado. Ha añadido que, con frecuencia se emitían con "muy poca antelación", lo que no daba a la población civil tiempo suficiente para organizar su salida. La oficina de la ONU recuerda, en este sentido, que 55 localidades del sur de Líbano cerca de la frontera con Israel siguen actualmente bajo tales órdenes. Naciones Unidas también observó ataques a centros de salud, escuelas, lugares religiosos, y la destrucción o contaminación de campos de cultivo, socavando los derechos a la alimentación, al trabajo y a un medio ambiente saludable. Otro de los puntos clave es que el documento recoge denuncias sobre uso de munición con fósforo blanco, con efectos incendiarios, por parte del ejército israelí. Líbano denuncia violaciones del alto el fuego con Israel mientras los desplazados tratan de regresar a sus casas