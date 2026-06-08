Apple presenta la nueva Siri potenciada con IA: podrá leer la pantalla del usuario y se podrá personalizar su voz

Siri, el asistente virtual de Apple, da un paso de gigante con la actualización que este lunes ha presentado la compañía. Potenciada con las últimas funcionalidades de la Inteligencia Artificial generativa -ahora se llama Siri AI-, permitirá entablar conversaciones con un mayor grado de naturalidad y ofrecerá respuestas mucho más ricas. Esta ha sido una de las principales novedades que Apple ha anunciado en el WWDC, el evento anual que celebra para desarrolladores y el último de Tim Cook al frente de la empresa.

La Inteligencia Artificial, la asignatura pendiente de Apple si se compara con los avances que han conseguido el resto de grandes empresas del sector, ha ocupado la mayor parte del evento. La empresa que revolucionó el mundo con los iPhone se ha aliado con Google y ha presentado Apple Intelligence, que le permitirá integrar en todos sus dispositivos nuevas funcionalidades para explotar el potencial de la IA. Será en los nuevos sistemas operativos, que a lo largo del verano estarán disponibles en versión beta y que se incluirán en los nuevos teléfonos y ordenadores que la firma presente en septiembre.

El vicepresidente de ingeniería de software de Apple, Craig Federighi, ha sido el encargado de desgranar las principales novedades y ha aprovechado su intervención para criticar la carrera "sin sentido" a la que se han lanzado las grandes firmas del sector al calor de los avances logrados en el campo de la Inteligencia Artificial. "Algunos parecen avanzar a toda prisa, persiguiendo la IA por el simple hecho de hacerlo, sin tener realmente en cuenta a las personas, a quienes, en última instancia, está destinada a servir", ha defendido.

De ahí que Federighi haya remarcado que entre los compromisos de Apple destaca "convertir el potencial de la tecnología avanzada en productos útiles e intuitivos para todos" y blindar la privacidad de los usuarios, informa EFE. "Estos potentes modelos impulsan una mejora significativa de Apple Intelligence, ofreciendo capacidades de vanguardia en comprensión y razonamiento, así como multimodalidad para entender y generar imágenes", ha señalado.