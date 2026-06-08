Apple presenta la nueva Siri potenciada con IA: podrá leer la pantalla del usuario y se podrá personalizar su voz
- Tim Cook celebra su última conferencia de desarrolladores al frente de la compañía
- Las nuevas funcionalidades no estarán disponibles de momento ni en la UE ni en China
Siri, el asistente virtual de Apple, da un paso de gigante con la actualización que este lunes ha presentado la compañía. Potenciada con las últimas funcionalidades de la Inteligencia Artificial generativa -ahora se llama Siri AI-, permitirá entablar conversaciones con un mayor grado de naturalidad y ofrecerá respuestas mucho más ricas. Esta ha sido una de las principales novedades que Apple ha anunciado en el WWDC, el evento anual que celebra para desarrolladores y el último de Tim Cook al frente de la empresa.
La Inteligencia Artificial, la asignatura pendiente de Apple si se compara con los avances que han conseguido el resto de grandes empresas del sector, ha ocupado la mayor parte del evento. La empresa que revolucionó el mundo con los iPhone se ha aliado con Google y ha presentado Apple Intelligence, que le permitirá integrar en todos sus dispositivos nuevas funcionalidades para explotar el potencial de la IA. Será en los nuevos sistemas operativos, que a lo largo del verano estarán disponibles en versión beta y que se incluirán en los nuevos teléfonos y ordenadores que la firma presente en septiembre.
El vicepresidente de ingeniería de software de Apple, Craig Federighi, ha sido el encargado de desgranar las principales novedades y ha aprovechado su intervención para criticar la carrera "sin sentido" a la que se han lanzado las grandes firmas del sector al calor de los avances logrados en el campo de la Inteligencia Artificial. "Algunos parecen avanzar a toda prisa, persiguiendo la IA por el simple hecho de hacerlo, sin tener realmente en cuenta a las personas, a quienes, en última instancia, está destinada a servir", ha defendido.
De ahí que Federighi haya remarcado que entre los compromisos de Apple destaca "convertir el potencial de la tecnología avanzada en productos útiles e intuitivos para todos" y blindar la privacidad de los usuarios, informa EFE. "Estos potentes modelos impulsan una mejora significativa de Apple Intelligence, ofreciendo capacidades de vanguardia en comprensión y razonamiento, así como multimodalidad para entender y generar imágenes", ha señalado.
Así es la nueva Siri
El usuario podrá plantear a la nueva Siri, a la que se podrá personalizar la voz, "preguntas abiertas" y mantener conversaciones más "fluidas y naturales", según explica Apple. La funcionalidad, que tendrá una App propia, tendrá acceso al contenido de la pantalla para poder ofrecer respuestas más detalladas en función de lo que esté consultando en ese momento el usuario y podrá interactuar con las aplicaciones que este tenga abiertas.
Siri AI será compatible con todos los dispositivos de la marca, desde los iPhone, pasando por toda la gama de ordenadores, además de los Apple Watch y las Vision Pro. La aplicación del asistente es muy similar a la de ChatGPT, Claude y Gemini, y aunque Apple lanzará una versión beta para que cualquier persona pueda probarla, de momento no estará disponible ni en la Unión Europea ni en China.
La Ley de Mercados Digitales (DMA) de la UE imposibilita que la marca lance junto al iOS 27 y el iPadOS27 la nueva versión de Siri y, en el caso de China, la compañía debe resolver antes los problemas de privacidad y seguridad de sus clientes en el país asiático.
Más allá de Siri, Apple Intelligence se integrará en las aplicaciones que el usuario tenga en su ordenador o móvil, mejorando diversas funcionalidades, por ejemplo, la edición de fotografías con retoques inteligentes o con la creación de imágenes de cualquier estilo, incluso fotorrealistas. Safari, el navegador de Apple, será capaz de agrupar las pestañas por temáticas o enviar notificaciones al usuario cuando una web cambie el precio de un producto.
La aplicación que guarda las contraseñas lanzará una alerta si se han comprometido y permitirá actualizarlas de forma automática. Los dispositivos de la compañía además serán capaces de dar información relevante al usuario mientras realiza una llamada, facilitándole, por ejemplo, el código de confirmación de un vuelo si está hablando con una compañía aérea.
Otra de las novedades que ha presentado Apple pasa por ampliar las funciones para garantizar la seguridad de los niños en Internet. Los padres van a poder establecer qué aplicaciones pueden usar sus hijos y qué páginas web pueden consultar. Los dispositivos de la compañía contarán con una función para proteger el contenido que los menores pueden recibir o enviar a través de Mensajes, FaceTime y otras aplicaciones. Y se podrán establecer horarios y tiempos para los diferentes usos que hagan de las aplicaciones.