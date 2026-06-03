Efectos de la Inteligencia Artificial en el cerebro: El MIT advierte de deterioro cognitivo

El debate sobre la inteligencia artificial ya no solo se libra en los laboratorios de Silicon Valley, sino en las listas de sospechosos del Gobierno de los Estados Unidos. Según documentos filtrados del Departamento de Seguridad Nacional y el FBI, las autoridades norteamericanas han puesto bajo vigilancia a personas con marcadas tendencias "anti-IA", clasificándolas bajo la etiqueta de "extremistas antitecnológicos" y considerándolas una amenaza emergente.

Este escenario distópico ha abierto un encendido debate en el plató de El Recreo, donde el colaborador Arnau García bromeaba sobre su propia seguridad por abanderar un discurso crítico contra los algoritmos: "Creo que el Gobierno estadounidense me tiene en una lista negra por culpa de mi discurso anti-IA".

La rebelión júnior en las universidades Frente al mito de que los jóvenes son los defensores acérrimos de la tecnología, las aulas universitarias en Estados Unidos están registrando fuertes protestas. La experta en inteligencia artificial, Clara de Luna, aclaró en el programa el motivo socioeconómico detrás de este rechazo: “Estudios de universidades de gran renombre como Cambridge ya evidencian una caída en la contratación de los perfiles júnior. Si un estudiante ve que la herramienta que le obligan a usar destruye sus futuras oportunidades en el mercado laboral, es lógico que la abuchee”. Esta situación genera, según los expertos, una evidente brecha tecnológica: mientras en algunas asignaturas se prohíbe taxativamente el uso de la IA para forzar el aprendizaje autónomo, en el mundo real se exige como competencia básica, dejando a los estudiantes desamparados ante la falta de directrices claras y garantías de privacidad.

El "rayo idiotizador": ¿Qué dice la ciencia? Más allá del plano laboral, la gran pregunta que divide a la sociedad es si delegar el pensamiento en las máquinas nos vuelve menos inteligentes. A preguntas de Ángela Fernández sobre si la IA nos hace "más idiotas", Clara de Luna apeló a la evidencia científica citando un sonado estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). “Cuando nos apoyamos demasiado en estas aplicaciones y relegamos la capacidad de decisión fiándonos ciegamente de sus respuestas, se empieza a ver un deterioro cognitivo. El cerebro funciona como cualquier otra parte del cuerpo humano: si no lo utilizas, se degrada”, explicó la experta, matizando que, aunque no se puede hablar de un "rayo idiotizador" masivo, sí existe una pérdida de capacidades analíticas. Para evitar este deterioro intelectual, los especialistas apuntan que la clave está en guiar la "cadena de pensamiento" de la IA paso a paso, utilizándola exclusivamente como un asistente de organización, por ejemplo, para la planificación del batch cooking o menús semanales, y nunca como un sustituto del juicio y raciocinio propio.