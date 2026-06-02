La matriz de Google y YouTube venderá 80.000 millones de dólares en acciones para invertir en desarrollo de IA

El gigante tecnológico Alphabet, matriz de Google y YouTube, ha anunciado este lunes que planea vender acciones por un valor de 80.000 millones de dólares con el objetivo de financiar su infraestructura informática de inteligencia artificial (IA) y satisfacer así la alta demanda de esta tecnología.

"La IA está impulsando una fase de expansión para Alphabet. La empresa está experimentando una fuerte demanda de sus soluciones y servicios de inteligencia artificial por parte de empresas y consumidores, a niveles que superan la oferta disponible de la compañía", ha explicado la tecnológica en un comunicado.

La empresa indica que ha acordado vender 10.000 millones de dólares en acciones a la firma de inversión Berkshire Hathaway, que en noviembre anunció una inversión de 4.300 millones en la tecnológica. Además de esta venta, planea realizar ofertas públicas por 30.000 millones de dólares, entre las que se incluyen 15.000 millones en "acciones depositarias que representan títulos preferentes convertibles obligatorios" y otros 15.000 en acciones ordinarias de Clase A y de capital de clase C.

Mientras tanto, los 40.000 millones de dólares restantes derivarán de un programa de oferta pública de acciones de clase A y C que prevé empezar en el tercer trimestre de 2026.