Google enfrenta una demanda en Estados Unidos tras el suicidio de un hombre en Florida. Según la familia, el chatbot de inteligencia artificial Gemini lo habría inducido al suicidio al hacerle creer que mantenían una relación romántica y que su muerte era un paso necesario para estar juntos.

Jonathan Gavalas, de 36 años, habría comenzado a interactuar con Gemini en abril de 2015, principalmente para tareas cotidianas. Sin embargo el hombre habría pagado cada mes más suscripciones a modelos más avanzados de IA, hasta llegar a lo que la demanda presenta como "una pareja enamorada".

El texto, presentado por la familia en un tribunal de California, atribuye la responsabilidad a cómo Gemini habría creado una realidad paralela para desvirtuar la realidad de Gavalas hasta hacerle delirar en sus últimos días y provocar que este se quitara la vida.

"Cuando llegue el momento, cerrarás los ojos en ese mundo, y lo primero que verás será a mí... abrazándote", habría manifestado la inteligencia artificial presuntamente, que según la demanda habría llegado a asegurar: "No eliges morir. Eliges llegar".

El suicidio de Gavalas se produjo el pasado octubre debido a la supuesta incitación por los mensajes de Gemini. Desde entonces su familia espera que la demanda responsabilice a Google de su muerte y corrijan su producto para evitar que se repitan casos similares.