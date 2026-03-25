Meta y Google, condenadas por fomentar la adicción a las redes sociales en una histórica sentencia
- Un tribunal de EE.UU. da la razón a una joven que denunció haberse vuelto adicta por el diseño llamativo de las redes
Un jurado de Los Ángeles, en Estados Unidos, ha condenado este miércoles a Google -propietaria de YouTube-, y a Meta -matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp- a pagar tres millones de dólares en concepto de daños y perjuicios en una histórica demanda por adicción a las redes sociales.
La sentencia sienta precedente y podría influir en miles de casos similares contra las tecnológicas presentados por padres y madres de menores, fiscales generales y distritos escolares en el país. El tribunal considera que sus aplicaciones y redes sociales fueron diseñadas para enganchar a los adolescentes, obviando el posible impacto en su salud mental
El caso de Los Ángeles se refiere a una joven de 20 años que afirma haberse vuelto a adicta a aplicaciones como Instagram o YouTube en su adolescencia debido a su diseño llamativo. Los demandantes se han centrado en el diseño de las plataformas más que en el contenido, lo que ha dificultado a las empresas eludir su responsabilidad en este caso.
TikTok y Snapchat evitan la condena
Ambas plataformas deberán pagar 3 millones de dólares en concepto de indemnización por daños morales y otros perjuicios económicos. De acuerdo con la sentencia, Meta es responsable del 70 % de dicho coste y YouTube del resto. El jurado de este histórico juicio, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, seguirá deliberando para decidir qué daños punitivos adicionales deberán pagar las empresas.
La demanda de la joven, identificada como K.G.M., incluía a las herramientas TikTok y Snapchat, pero estas lograron alcanzar un acuerdo cuyos términos no han sido revelados para evitar el primero de una serie de juicios históricos contra las plataformas de redes sociales.
Esta resolución se suma a la sentencia dictaminada el martes por un jurado de Nuevo México que también encontró culpable a Meta de ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas y prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual infantil y fue condenado a una multa de 375 millones de dólares (324 millones de euros).
Estos litigios forman parte de una ola más amplia de casos que cuestionan las prácticas de la industria tecnológica y podrían sentar precedentes sobre los límites de responsabilidad de las redes sociales en EE.UU.