Meta y Google, condenadas por fomentar la adicción a las redes sociales en una histórica sentencia

Un jurado de Los Ángeles, en Estados Unidos, ha condenado este miércoles a Google -propietaria de YouTube-, y a Meta -matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp- a pagar tres millones de dólares en concepto de daños y perjuicios en una histórica demanda por adicción a las redes sociales.

La sentencia sienta precedente y podría influir en miles de casos similares contra las tecnológicas presentados por ‌padres y madres de menores, fiscales generales y distritos escolares en el país. El tribunal considera que sus aplicaciones y redes sociales fueron diseñadas para enganchar a los adolescentes, obviando el posible impacto en su salud mental

El caso de Los Ángeles se refiere a una joven de 20 años que afirma haberse vuelto a adicta a aplicaciones como Instagram o YouTube en su adolescencia debido a su diseño llamativo. Los demandantes se han centrado en el diseño de las plataformas más que en el contenido, lo que ha dificultado a las empresas eludir su responsabilidad en este caso.