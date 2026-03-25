Un jurado de EE.UU. condena a Meta a pagar 375 millones por ocultar riesgos de explotación infantil en redes sociales

Un jurado de Santa Fe, en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, ha dictaminado este martes que la multinacional tecnológica Meta debe abonar una indemnización de 375 millones de dólares.

La sentencia concluye que la empresa propietaria de Facebook e Instagram ocultó de forma deliberada información sobre graves deficiencias en sus plataformas y prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual de menores de edad.

Tras un juicio que se ha prolongado durante siete semanas, el jurado ha considerado probado que Meta violó la Ley de Prácticas Comerciales Desleales del estado al no informar con transparencia sobre los peligros a los que se exponen los niños y adolescentes que utilizan sus redes sociales.

Fallos en los sistemas de protección Según la información proporcionada por la agencia EFE, la Fiscalía estatal basó gran parte de su acusación en una operación encubierta. Durante este proceso, los investigadores crearon perfiles falsos de menores de edad en Instagram y Facebook que, en muy poco tiempo, empezaron a recibir contactos de adultos con contenido sexual explícito. Arranca en Los Ángeles un histórico juicio contra Meta y Google, acusados de generar adicción RTVE.es Para los fiscales, estos resultados son una prueba irrefutable de la "facilidad con la que usuarios vulnerables podían ser localizados por potenciales depredadores" debido a los fallos en los sistemas de protección de la compañía. El veredicto subraya que Meta disponía de información interna sobre estos riesgos de explotación y su impacto en la salud de los menores, pero decidió no adoptar medidas suficientes. El jurado concluyó que la empresa "priorizó el crecimiento y la interacción de usuarios sobre la implementación de salvaguardas eficaces".