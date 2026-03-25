Un jurado de EE.UU. condena a Meta a pagar 375 millones por ocultar riesgos de explotación infantil en redes sociales
- La justicia de Nuevo México determina que la dueña de Facebook e Instagram priorizó el crecimiento a la seguridad
- La empresa de Mark Zuckerberg anuncia que recurrirá la sentencia tras una investigación con agentes encubiertos
Un jurado de Santa Fe, en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, ha dictaminado este martes que la multinacional tecnológica Meta debe abonar una indemnización de 375 millones de dólares.
La sentencia concluye que la empresa propietaria de Facebook e Instagram ocultó de forma deliberada información sobre graves deficiencias en sus plataformas y prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual de menores de edad.
Tras un juicio que se ha prolongado durante siete semanas, el jurado ha considerado probado que Meta violó la Ley de Prácticas Comerciales Desleales del estado al no informar con transparencia sobre los peligros a los que se exponen los niños y adolescentes que utilizan sus redes sociales.
Fallos en los sistemas de protección
Según la información proporcionada por la agencia EFE, la Fiscalía estatal basó gran parte de su acusación en una operación encubierta. Durante este proceso, los investigadores crearon perfiles falsos de menores de edad en Instagram y Facebook que, en muy poco tiempo, empezaron a recibir contactos de adultos con contenido sexual explícito.
Para los fiscales, estos resultados son una prueba irrefutable de la "facilidad con la que usuarios vulnerables podían ser localizados por potenciales depredadores" debido a los fallos en los sistemas de protección de la compañía.
El veredicto subraya que Meta disponía de información interna sobre estos riesgos de explotación y su impacto en la salud de los menores, pero decidió no adoptar medidas suficientes. El jurado concluyó que la empresa "priorizó el crecimiento y la interacción de usuarios sobre la implementación de salvaguardas eficaces".
Meta recurrirá la sentencia
La reacción de la compañía liderada por Mark Zuckerberg no se ha hecho esperar. Al conocerse la resolución, un portavoz de Meta ha comunicado a los medios locales que la empresa "discrepa con el veredicto" y ha confirmado que apelarán la orden que les obliga a pagar la indemnización millonaria al estado.
Este caso en Nuevo México se produce en un contexto de creciente presión judicial contra las grandes tecnológicas. Tal y como se ha analizado en 'Las Mañanas de RNE', este tipo de litigios están cuestionando los límites de responsabilidad de las redes sociales en EE.UU..
Actualmente, un jurado federal en California delibera en un proceso similar contra Meta y YouTube para determinar si las empresas deben responder por daños relacionados con la seguridad infantil en sus plataformas.