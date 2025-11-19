El Gobierno español llevará a Meta al Congreso para aclarar por qué rastreó sin permiso la navegación en móviles

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que responsables de Meta —matriz de aplicaciones como Facebook, WhatsApp o Instagram— van a ser citados en el Congreso para que identifiquen responsabilidades ante la vulneración de la privacidad de usuarios por haber rastreado sin permiso la navegación en móviles, algo que ha calificado como un presunto caso de espionaje "sistemático y masivo" a usuarios.

Sánchez ha hecho este anuncio en su intervención en las jornadas 'Metafuturo' organizadas por AtresMedia en el Ateneo de Madrid y en las que se analizan asuntos como los riesgos de la desinformación y el peligro de las redes sociales.

Además, ha adelantado que en el próximo semestre presentará una batería de medidas concretas para hacer frente a varios retos del ámbito digital, como la desinformación, la protección de los menores, la erradicación de los discursos de odio y la vulneración de la privacidad, según ha indicado en el acto.

"La ley está por encima de cualquier algoritmo" "En España la ley está por encima de cualquier algoritmo y quien vulnere esos derechos y libertades pagará las consecuencias", ha advertido Sánchez, asegurando que prácticas de este tipo no pueden quedar "impunes". En un discurso muy duro hacia las grandes plataformas digitales, ha calificado las redes sociales como "un estado fallido" y "sin ley" y ha acusado a las plataformas de actuar de forma "tibia" o "inexistente" en el peor de los casos ante las advertencias lanzadas por las administraciones. "Nuestro país no se va a arrodillar ante la mentira, el odio y el abuso de poder de esta nueva oligarquía tecnológica", ha lanzado Sánchez lanzando una advertencia a continuación. "Nuestra libertad y bienestar valen más que su avaricia y su beneficio". En un análisis de la situación existente ante las redes sociales, ha destacado que han proporcionado cosas valiosas, pero también tienen efectos nocivos y se han convertido en un "estado fallido en el que en vez de los señores de la guerra gobiernan oligarcas tecnológicos donde cotiza al alza el odio" y en el que no hay reglas y existe la impunidad.