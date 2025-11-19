El Gobierno español llevará a Meta al Congreso para aclarar por qué rastreó sin permiso la navegación en móviles
- Meta es la matriz de aplicaciones tan populares como Facebook, WhatsApp o Instagram
- El Ejecutivo presentará una batería de medidas para hacer frente a varios retos digitales, como la protección de menores
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que responsables de Meta —matriz de aplicaciones como Facebook, WhatsApp o Instagram— van a ser citados en el Congreso para que identifiquen responsabilidades ante la vulneración de la privacidad de usuarios por haber rastreado sin permiso la navegación en móviles, algo que ha calificado como un presunto caso de espionaje "sistemático y masivo" a usuarios.
Sánchez ha hecho este anuncio en su intervención en las jornadas 'Metafuturo' organizadas por AtresMedia en el Ateneo de Madrid y en las que se analizan asuntos como los riesgos de la desinformación y el peligro de las redes sociales.
Además, ha adelantado que en el próximo semestre presentará una batería de medidas concretas para hacer frente a varios retos del ámbito digital, como la desinformación, la protección de los menores, la erradicación de los discursos de odio y la vulneración de la privacidad, según ha indicado en el acto.
"La ley está por encima de cualquier algoritmo"
"En España la ley está por encima de cualquier algoritmo y quien vulnere esos derechos y libertades pagará las consecuencias", ha advertido Sánchez, asegurando que prácticas de este tipo no pueden quedar "impunes".
En un discurso muy duro hacia las grandes plataformas digitales, ha calificado las redes sociales como "un estado fallido" y "sin ley" y ha acusado a las plataformas de actuar de forma "tibia" o "inexistente" en el peor de los casos ante las advertencias lanzadas por las administraciones. "Nuestro país no se va a arrodillar ante la mentira, el odio y el abuso de poder de esta nueva oligarquía tecnológica", ha lanzado Sánchez lanzando una advertencia a continuación. "Nuestra libertad y bienestar valen más que su avaricia y su beneficio".
En un análisis de la situación existente ante las redes sociales, ha destacado que han proporcionado cosas valiosas, pero también tienen efectos nocivos y se han convertido en un "estado fallido en el que en vez de los señores de la guerra gobiernan oligarcas tecnológicos donde cotiza al alza el odio" y en el que no hay reglas y existe la impunidad.
Adopción de medidas nacionales
Aunque una gran parte de las soluciones cree que deben adoptarse en el ámbito europeo y multinacional, también ve necesario adoptar medidas nacionales, y ha dicho que España debe predicar con el ejemplo con medidas para luchar contra la desinformación que ha dicho que amenaza a las democracias por intereses económicos y políticos.
Por eso ha considerado que combatir la desinformación no es una opción ideológica, sino una obligación democrática tanto de los partidos, como de los medios de comunicación, las empresas y la sociedad civil. También se avanzará en la protección de los menores en el entorno digital, en la lucha contra la polarización y contra los discursos del odio, que ha lamentado que sea un arma política al servicio de una agenda reaccionaria e involucionista.
Para Sánchez, la protección de los datos personales se ha convertido en un gran desafío, y ha recordado que en los últimos años grandes plataformas tecnológicas han sido sancionadas por vulnerar la privacidad y están respondiendo de modo tibio o inexistente, como si este problema no fuera con ellas. Tras poner algunos ejemplos de esas sanciones, ha citado el caso de Meta, tras la investigación que ha desvelado que esta plataforma digital habría estado supuestamente espiando a millones de usuarios sin su consentimiento. Una práctica que se daba mediante un sistema oculto que permitía rastrear las actividades en internet incluso cuando se navegaba en modo privado o usando una VPN.
Este caso ha dicho que, por su gravedad, no debe quedar impune, y es por ello por lo que ha anunciado que Meta deberá rendir cuentas en el Congreso y se va a citar a sus responsables en la comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la cámara, una petición que deberá cursarse mediante algún grupo parlamentario como el socialista.