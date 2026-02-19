Zuckerberg defiende en un juicio a Instagram y critica a usuarios por mentir sobre su edad

Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, ha defendido este miércoles las prácticas de verificación de edad de Instagram, durante su testimonio en un juicio histórico sobre adicción a las redes sociales en una corte de Los Ángeles, en el que ha advertido que algunos usuarios mienten sobre su edad.

El ejecutivo tecnológico ha declarado por primera vez ante un jurado por una acusación contra Meta, la empresa matriz de Instagram, y Google, de Alphabet, propietaria de YouTube, de diseñar productos que deliberadamente crean adicciones, como las del cigarrillo, y causan daño a los usuarios.

La querella fue presentada por una mujer, de 20 años, identificada como K.G.M., quien afirma que el uso temprano de las redes sociales —antes de los diez años— la volvió adicta a la tecnología y agravó su depresión y sus pensamientos suicidas.

Traslada la responsabilidad a los usuarios Zuckerberg ha testificado que nunca se ha permitido el acceso a Instagram a menores de 13 años y ha destacado que "la política de la compañía ha sido clara". Pero también ha achacado a ciertos usuarios la responsabilidad en el uso de Instagram: "Creo que hay un grupo de personas, potencialmente un número significativo, que mienten sobre su edad para usar nuestros servicios", ha señalado el ejecutivo, de 41 años. Los abogados de la joven demandante han puesto contra la pared a Zuckerberg al mostrarle un documento que sugería que, para 2018, unos 4 millones de usuarios de Instagram eran menores de 13 años, aproximadamente el 30% de todos los niños de entre 10 y 12 años en Estados Unidos en ese momento, de acuerdo a información citada por el periódico Los Angeles Times.

Acusado de provocar la muerte de niños En la primera sesión del testimonio de más de tres horas, Zuckerberg también ha sido cuestionado por la defensa por supuestamente recibir entrenamiento para dar testimonio, algo que ha negado. Aunque el ejecutivo ha presentado su testimonio ante el Congreso de Estados Unidos y en otros requerimientos, esta es la primera vez que tiene que defender una de sus populares redes sociales ante un jurado y con la presencia de decenas de padres que lo acusan en parte de provocar la muerte de sus hijos. El Gobierno pide a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por difundir pornografía infantil mediante sus IA "Esperamos que se responsabilice por desarrollar productos que crean adicción", ha dicho a EFE Lori Schott, cuya hija se suicidó tras años de lucha contra lo que ella describió como adicción a las redes sociales. La madre, que también encabeza una querella contra las plataformas, cree que las tecnológicas "sabían que sus tácticas de diseño perjudicaban la salud mental" de las niñas. "Hoy es un día para reclamar justicia", ha agregado.