El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por difundir pornografía infantil mediante sus IA

El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue si X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo un delito "por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus IA [inteligencias artificiales]". Así lo ha anunciado este martes el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, mediante un mensaje precisamente en X, el antiguo Twitter.

"Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas. El Estado no lo puede permitir. La impunidad de los gigantes debe acabar", ha escrito en una publicación, en la que ha detallado que el Consejo de Ministros invocará este martes el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que inicie esta investigación.

Según este artículo, el Ejecutivo puede reclamar al fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales "las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público".

