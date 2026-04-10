Aleida Alcaide: "La inteligencia artificial es una suerte de acompañante para la inteligencia natural"
- España impulsa el modelo ALIA para blindar la soberanía tecnológica y mejorar la eficiencia de la Administración
- "No podemos dejar que un algoritmo tome la decisión final sobre los derechos fundamentales de un ciudadano"
Este 10 de abril se celebra el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. Una ocasión perfecta para acercarnos hasta el número dos de la madrileña calle Mármol, una de las sedes del Ministerio para la Transformación Digital. A orillas del Manzanares conversamos con Aleida Alcaide, la ingeniera de telecomunicaciones que se encuentra al frente de la Dirección General de Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de España. Alcaide es, además, consejera en distintos organismos como Red.es, INCIBE, CDTI, CSIC y la SETT.
Esta vallisoletana no solo entiende el lenguaje de los algoritmos, sino que tiene la misión de traducirlos para que mejoren el día a día de los españoles. Desde su despacho coordina la estrategia para que España no sea un mero espectador en esta revolución, sino un actor protagonista que desarrolle tecnología propia, ética y segura.
Escuchar a Aleida es asomarse a un futuro que ya está aquí: desde el Proyecto ALIA —que busca proteger la esencia del español y de nuestras lenguas cooficiales en el entorno digital— hasta la creación de la Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA), pionera en Europa.
En esta conversación, Alcaide desgrana con claridad pedagógica cómo la IA puede reducir la burocracia en las aulas, mejorar diagnósticos médicos o acompañar a nuestros mayores, siempre bajo la premisa de que el mar de la tecnología se disfruta mucho mejor si se le tiene el respeto necesario.
Pregunta: ¿Cómo le puede explicar a sus vecinos de Valladolid lo que hace en su despacho cada día para mejorar sus vidas y las de todos los españoles?
Respuesta: Mi responsabilidad es conseguir que España forme parte activa de la revolución que supone la inteligencia artificial. Introducimos esta tecnología en la administración pública para dar mejores servicios a los ciudadanos y ayudamos a las empresas a ser más competitivas. Trabajamos para impulsar tecnología nacional que reduzca nuestra dependencia externa y genere empleo de calidad. Pero no solo buscamos que la vida sea más fácil, sino también que, ante los riesgos de estas tecnologías, la vida sea más segura.
P: He leído que están preparando una IA adaptada a la educación. ¿Qué nos puede contar?
R: Es una iniciativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional para impulsar la IA entre el profesorado. El objetivo es reducir sus cargas administrativas para que puedan dedicarse más al alumno. También buscamos formar a los docentes en el pensamiento crítico, porque esta tecnología no es neutral. Todo lo que sea administrativo podrá ser subsumido por la IA.
P: ¿Les va a diseñar los exámenes? ¿Les va a poner los apuntes para que los alumnos los copien?
R: El objetivo no es facilitarle la vida a los alumnos en ese sentido. La IA puede ayudar a preparar temarios, reducir la carga al evaluar exámenes o detectar si alguien ha copiado. Debe utilizarse siempre para tareas de carácter accesorio, no para que la máquina sea la que forme al alumno.
Riesgos y sesgos de la IA
P: Dice que la IA no es neutral. ¿Qué peligros tiene esto?
R: La IA es entrenada por alguien con datos seleccionados que pueden tener sesgos de género, raza o discriminación presentes en internet. Además, existe el riesgo del "alineamiento": quien alinea la IA tiene la capacidad de influir en lo que responde. Si alguien quiere crear una IA de corte extremista, puede hacerlo. Por eso, a nivel europeo, hemos impulsado una ley para establecer controles cuando la IA tome decisiones sobre derechos fundamentales.
P: Parece que ChatGPT siempre da la razón a quien la usa. ¿Es esto parte de esa falta de neutralidad?
R: Sus propios creadores admitieron que una de sus versiones era "demasiado complaciente". Ir a una IA que te responde exactamente lo que quieres oír es el comienzo de un gran peligro social, porque muchas personas podrían acabar prefiriendo hablar con una máquina que con un ser humano.
P: ¿Qué beneficio tiene esta Dirección General para los jóvenes que buscan su primer empleo y los mayores con dificultades para usar las nuevas tecnologías?
R: Para los mayores, la IA permitirá vivir mejor, con aplicaciones médicas o soluciones para combatir la soledad. Para los jóvenes, genera nuevas oportunidades de empleo, aunque requiere formación. La Dirección General nace para democratizar el acceso a estas herramientas y que todo el mundo pueda utilizarlas.
P: ¿Democratizar significa que será gratuito?
R: El Gobierno avanza en un modelo propio, la familia de modelos ALIA. No es tanto que el ciudadano acceda directamente, sino que la administración usará estas soluciones para facilitarle la vida. Por ejemplo, la IA funciona muy bien en tareas repetitivas y automatizables, mejorando la eficiencia interna.
La supervisión humana, imprescindible
P: ¿Cómo ayudará la IA, por ejemplo, para que me den una cita médica más rápido?
R: La IA servirá de capa para atender ciudadanos en sedes electrónicas mediante agentes virtuales que usen un lenguaje menos burocrático y más asequible. Pero una cosa es importante: la decisión final sobre si a alguien le corresponde una ayuda no la puede tomar un algoritmo. Siempre tiene que haber supervisión humana para evitar riesgos.
P: O sea que es imprescindible la inteligencia natural antes y después de la artificial.
R: Sí, la inteligencia artificial es una suerte de inteligencia que acompaña a la natural.
P: ¿Deberíamos tener miedo a perder nuestro puesto de trabajo por la IA?
R: Llevamos décadas de digitalización. No creo que se produzca un cambio drástico o radical, pero sí es vital formarse. Un empleador valorará más a quien sepa usar la IA porque será más productivo. No obstante, los trabajos manuales no se ven sometidos a este dilema. No podemos generalizar "el desastre".
P: ¿Habrá trabajos para "amaestrar" a la IA o para aprender a preguntarle?
R: Ya existen iniciativas de alfabetización junto a la Comisión Europea. Hay que formar en distintos perfiles para concienciar sobre los riesgos y ayudar a ser más productivos. En esta revolución no podemos dejar a nadie atrás.
P: En la calle se habla mucho de deepfakes y bulos. ¿Cómo nos protege el Gobierno de esto?
R: Hemos liderado en Europa la propuesta de prohibir sistemas que generen imágenes íntimas sin consentimiento o de abuso infantil. Ya no es como el Photoshop, ahora el hiperrealismo se consigue con un clic. Necesitamos reglas claras en las plataformas. El reglamento ya exige que toda imagen generada por IA lleve una etiqueta que lo indique.
P: ¿Qué nos cuenta del programa ALIA para promocionar el español?
R: Es una iniciativa de soberanía. Los modelos comerciales suelen traducir del inglés al español, perdiendo la esencia de nuestras costumbres. Con el Barcelona Supercomputing Center estamos desarrollando un modelo nacional entrenado profundamente en castellano y lenguas cooficiales. Es vital tener una alternativa pública por si algún día nos cortan el acceso a modelos externos.
P: Usted ha comparado la IA con el mar...
R: Mi padre me decía de pequeña: "Al mar hay que respetarlo". Y creo que a la IA también.
P: ¿Qué consejo daría para navegar en ese mar sin ahogarse?
R: Animaría a probar las plataformas y ver cómo mejoran el día a día. Pero cuidado al preguntar sobre temas que uno mismo desconoce, porque no sabrás si la IA te está respondiendo bien o mal.
P: Si un algoritmo me discrimina al pedir una hipoteca o una ayuda social, ¿dónde puedo acudir?
R: Esos son sistemas de "alto riesgo". Se puede reclamar ante la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA). Aunque las obligaciones del reglamento entrarán plenamente en vigor hacia 2026, la agencia ya está funcionando para realizar actuaciones previas. También se puede acudir a la Autoridad de Derechos Fundamentales.
P: Y usted, Aleida, ¿para qué usa la IA en su día a día?
R: En lo profesional, para dar el tono adecuado a mis textos o corregir errores; nunca para que me dé las ideas, esas las pongo yo. En lo personal, me ayuda con la logística de casa y, como curiosidad, hace poco me ayudó a arreglar una caldera de gasóleo antigua en el pueblo solo enviándole unas fotos.
P: ¿Qué es aquello sobre lo que una IA jamás debería decidir por un ser humano?
R: No puede decidir sobre la libertad de una persona, ni sobre el derecho a un tratamiento médico o una prestación. Todo lo que requiera un juicio humano no puede dejarse en manos de un algoritmo.
P: ¿Qué parte de su Dirección General trabaja los temas relacionados con la ética?
R: Tenemos un equipo de regulación centrado en la adaptación del reglamento y un sandbox para apoyar a las empresas. Además, la AESIA va a montar un laboratorio de ideas con expertos de muchos ámbitos para entender cómo esta tecnología afecta a la vida.
P: ¿Qué lugar ocupa la IA en la historia? ¿Se podría equiparar al descubrimiento del fuego?
R: Yo la equipararía con la máquina de vapor. Fue un cambio radical que conectó pueblos. Pero la IA es singular porque la revolución ya no es solo que la máquina nos ayude a hacer algo físico, sino que empezamos a interactuar con ella a nivel cognitivo y psicológico.
P: ¿Se ha quedado con ganas de decir algo más?
R: Que es fundamental que España no sea un simple consumidor. Necesitamos tecnología propia, sistemas de salud y de administración pública que no dependan solo de lo que ofrecen países fuera de la Unión Europea. En eso estamos volcados.
Aleida Alcaide mueve las manos y sonríe durante gran parte de la entrevista. Esta ingeniera de telecomunicaciones es optimista y prudente. En sus manos está el timón de una tecnología que promete transformar la administración pública hacia un modelo más eficiente y accesible, hablando nuestro idioma y respetando nuestros valores. Sin embargo, esta revolución nos deja ante un horizonte lleno de interrogantes que solo el tiempo despejará.
¿Seremos capaces de mantener el pensamiento crítico frente a algoritmos diseñados para complacernos? ¿Conseguirá la supervisión humana ser siempre el escudo eficaz frente a la frialdad de la estadística? ¿Logrará España la soberanía tecnológica a través del modelo ALIA?
El futuro de nuestra convivencia digital depende de que, como sociedad, aprendamos a navegar en este inmenso océano sin perder nuestra esencia como humanos.