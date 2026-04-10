Aleida Alcaide: "La inteligencia artificial es una suerte de acompañante para la inteligencia natural"

Este 10 de abril se celebra el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. Una ocasión perfecta para acercarnos hasta el número dos de la madrileña calle Mármol, una de las sedes del Ministerio para la Transformación Digital. A orillas del Manzanares conversamos con Aleida Alcaide, la ingeniera de telecomunicaciones que se encuentra al frente de la Dirección General de Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de España. Alcaide es, además, consejera en distintos organismos como Red.es, INCIBE, CDTI, CSIC y la SETT.

Esta vallisoletana no solo entiende el lenguaje de los algoritmos, sino que tiene la misión de traducirlos para que mejoren el día a día de los españoles. Desde su despacho coordina la estrategia para que España no sea un mero espectador en esta revolución, sino un actor protagonista que desarrolle tecnología propia, ética y segura.

Escuchar a Aleida es asomarse a un futuro que ya está aquí: desde el Proyecto ALIA —que busca proteger la esencia del español y de nuestras lenguas cooficiales en el entorno digital— hasta la creación de la Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA), pionera en Europa.

En esta conversación, Alcaide desgrana con claridad pedagógica cómo la IA puede reducir la burocracia en las aulas, mejorar diagnósticos médicos o acompañar a nuestros mayores, siempre bajo la premisa de que el mar de la tecnología se disfruta mucho mejor si se le tiene el respeto necesario.

Intervención en el Mobile World Congress 2026, en la mesa “Barcelona, ágora digital: alianzas para un futuro con derechos”. MTDFP

Pregunta: ¿Cómo le puede explicar a sus vecinos de Valladolid lo que hace en su despacho cada día para mejorar sus vidas y las de todos los españoles?

Respuesta: Mi responsabilidad es conseguir que España forme parte activa de la revolución que supone la inteligencia artificial. Introducimos esta tecnología en la administración pública para dar mejores servicios a los ciudadanos y ayudamos a las empresas a ser más competitivas. Trabajamos para impulsar tecnología nacional que reduzca nuestra dependencia externa y genere empleo de calidad. Pero no solo buscamos que la vida sea más fácil, sino también que, ante los riesgos de estas tecnologías, la vida sea más segura.

P: He leído que están preparando una IA adaptada a la educación. ¿Qué nos puede contar?

R: Es una iniciativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional para impulsar la IA entre el profesorado. El objetivo es reducir sus cargas administrativas para que puedan dedicarse más al alumno. También buscamos formar a los docentes en el pensamiento crítico, porque esta tecnología no es neutral. Todo lo que sea administrativo podrá ser subsumido por la IA.

P: ¿Les va a diseñar los exámenes? ¿Les va a poner los apuntes para que los alumnos los copien?

R: El objetivo no es facilitarle la vida a los alumnos en ese sentido. La IA puede ayudar a preparar temarios, reducir la carga al evaluar exámenes o detectar si alguien ha copiado. Debe utilizarse siempre para tareas de carácter accesorio, no para que la máquina sea la que forme al alumno.

Riesgos y sesgos de la IA P: Dice que la IA no es neutral. ¿Qué peligros tiene esto? R: La IA es entrenada por alguien con datos seleccionados que pueden tener sesgos de género, raza o discriminación presentes en internet. Además, existe el riesgo del "alineamiento": quien alinea la IA tiene la capacidad de influir en lo que responde. Si alguien quiere crear una IA de corte extremista, puede hacerlo. Por eso, a nivel europeo, hemos impulsado una ley para establecer controles cuando la IA tome decisiones sobre derechos fundamentales. Los riesgos de la inteligencia artificial en la educación: desinformación, sesgos e inhibición de aprendizaje Borja Díaz-Merry / VerificaRTVE P: Parece que ChatGPT siempre da la razón a quien la usa. ¿Es esto parte de esa falta de neutralidad? R: Sus propios creadores admitieron que una de sus versiones era "demasiado complaciente". Ir a una IA que te responde exactamente lo que quieres oír es el comienzo de un gran peligro social, porque muchas personas podrían acabar prefiriendo hablar con una máquina que con un ser humano. En una reunión del AI Board (Comité de Inteligencia Artificial), órgano consultivo de la Unión Europea. razmus RAZMUS P: ¿Qué beneficio tiene esta Dirección General para los jóvenes que buscan su primer empleo y los mayores con dificultades para usar las nuevas tecnologías? R: Para los mayores, la IA permitirá vivir mejor, con aplicaciones médicas o soluciones para combatir la soledad. Para los jóvenes, genera nuevas oportunidades de empleo, aunque requiere formación. La Dirección General nace para democratizar el acceso a estas herramientas y que todo el mundo pueda utilizarlas. P: ¿Democratizar significa que será gratuito? R: El Gobierno avanza en un modelo propio, la familia de modelos ALIA. No es tanto que el ciudadano acceda directamente, sino que la administración usará estas soluciones para facilitarle la vida. Por ejemplo, la IA funciona muy bien en tareas repetitivas y automatizables, mejorando la eficiencia interna.