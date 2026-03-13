La UE aprueba una enmienda para prohibir los 'deepfakes' sexuales que desnuden con IA a personas reales

Los 27 países de la Unión Europea han aprobado una enmienda para prohibir los servicios de inteligencia artificial que generen imágenes sexuales o desnuden fotografías de personas reales. Por el momento, esta es únicamente la posición de los Gobiernos, que deberán consensuarla con el Parlamento Europeo.

Esta medida llega tras la polémica generada por la herramienta Grok, que permitió a sus usuarios generar millones de imágenes de este tipo en apenas unos días. La red social desarrollada por X anunció posteriormente medidas para restringir esta actividad, y la Comisión Europea mantiene abierta una investigación al respecto. Sin embargo, los legisladores podrían ahora ir más allá.

Lo que la UE pretende prohibir son los llamados deepfakes sexuales. Es decir, imágenes o videos falsos creados con inteligencia artificial que representan a una persona para que parezca que hace algo que no hizo e incluyen contenido sexual o desnudos.

Las tecnologías que permiten crear este tipo de contenidos tienen un acceso sencillo, según varios jóvenes que admitieron haber creado deepfakes de desnudos en una encuesta realizada por Thorn. La mayoría describió un acceso sencillo a estas tecnologías. El 70% señaló que usó una aplicación que descargó directamente en la tienda oficial de su dispositivo (App Store o Play Store). Además, un 30% indicó que no necesitó descargar nada porque utilizó herramientas accesibles directamente en línea.