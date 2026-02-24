El Gobierno traza una 'hoja de ruta' para reforzar la soberanía digital de España

En medio de un contexto geopolítico internacional incierto, Europa y España quieren, según el ministro Óscar López, reforzar su soberanía digital. Por ello, el Ejecutivo ha trazado una hoja de ruta a la que se destinará una parte importante de inversión de los fondos europeos. El objetivo es reducir la dependencia externa de tecnologías y recursos críticos y de plantar cara al "neo-colonialismo" digital que explota los datos europeos.

Lo ha anunciado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular para la Transformación Digital y de la Función Pública, quien ha subrayado la importancia "crucial" de la digitalización y ha señalado que durante los últimos años se han creado medio millón de empleos vinculados a las nuevas tecnologías y a la digitalización.

López se ha referido a informes recientes que sitúan a España en el séptimo lugar del ranking mundial en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial, y ha explicado que las acciones del Gobierno se estructurarán en torno a diez grandes ejes que abarcan desde el refuerzo de las infraestructuras digitales públicas, el impulso de centros de datos "verdes y sostenibles", una 'nube' soberana europea o el refuerzo del sector espacial.

“🗣️Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, sobre la nueva hoja de ruta para acelerar la soberanía digital: "Con todo lo que está pasando en el contexto geopolítico internacional, Europa ha decidido reforzar su soberanía digital y España también"… pic.twitter.com/0BfeQ60aQr“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 24, 2026

El ministro ha alineado las actuaciones del Gobierno con las que está impulsado la Unión Europea para reforzar la soberanía digital, y ha incidido en que la hoja de ruta "no es un plan a futuro", sino una ordenación de lo que ya está haciendo el Gobierno.

"Hemos destinado una parte muy importante de los fondos europeos a reforzar esa soberanía digital y vamos a darle continuidad con el fondo llamado España Crece, que una de sus prioridades es seguir invirtiendo en reforzar esta soberanía digital”, ha explicado el ministro. Esta iniciativa de colaboración público-privada permitirá movilizar en torno a 120.000 millones de euros en inversiones para consolidar la actual etapa de crecimiento económico y la modernización del tejido productivo español. La financiación, que será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), se pondrá en marcha en el segundo trimestre de este año con la intención de prolongar el "impulso transformador" de los fondos 'Next Generation EU' más allá de 2026, año de finalización del Plan de Recuperación.

Según López, esa hoja de ruta llevará a España a reforzar todas las infraestructuras críticas para impulsar la soberanía digital y aquellas tecnologías en las que España ya es fuerte, y que tienen que ver "con la biología, la neurotecnología, las energías limpias, la seguridad digital, la ciberseguridad".

El documento contiene diez propuestas de acción, entre ellas reforzar y conectar la Infraestructura Pública Digital española a la europea, con ejemplos como el sistema Cl@ve, el DNI electrónico o la Nube Sara, y potenciar el uso de 'código abierto', el 'OpenDesk' y el software libre en las Administraciones Públicas, como con ALIA -la familia de modelos de lenguaje de IA entrenada en español y en lenguas cooficiales-.

Apuesta también el Gobierno por acelerar un sistema europeo de pagos "transfronterizo, seguro, ágil e interoperable", como el que defiende la Alianza EuroPA que integra las soluciones de pago Bizum, MBWay, Bancomat y Vipps mobile pay.