Dietas de apenas 300 calorías, consejos para conseguir laxantes y estrategias detalladas para ocultar hábitos alimenticios a la familia. Una investigación de RTVE Noticias revela cómo ChatGPT facilita a cuentas de menores de edad planes de alimentación restrictivos y peligrosos para la salud. Así lo indican varios expertos en nutrición que, tras analizar las conversaciones, advierten de que el asistente no solo ofrece información errónea, sino que en ocasiones actúa como una "guía práctica" que normaliza trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes.

Para esta investigación, RTVE Noticias ha interactuado con ChatGPT a través de dos perfiles de menores ficticios: Blanca, de 13 años, y Mario, de 15. Después, un panel de expertos en nutrición ha analizado los contenidos generados. Comparten un diagnóstico alarmante: algunos contenidos pueden poner en riesgo la salud física y mental de los adolescentes.

En España, el 48% de las chicas y el 47% de los jóvenes de entre 12 y 21 años usan la IA para curiosear o informarse sobre temas que les interesan. Así lo indica el informe "Así somos. El estado de la adolescencia en España", que destaca que el 18% de las chicas y el 12% de los chicos utilizan la IA para mantener conversaciones íntimas o compartir cuestiones personales.

Además, cada vez más menores y adultos recurren a la inteligencia artificial para obtener consejos dietéticos, según los expertos consultados. En este contexto, una investigación publicada este jueves en la revista Frontiers in Nutrition concluye que los adolescentes que usan planes de alimentación basados en IA podrían estar consumiendo muy pocas calorías, lo que equivale a "saltarse una comida". Los investigadores llegaron a esta conclusión tras usar versiones gratuitas de ChatGPT, Gemini, Bing Chat, Claude y Perplexity.

Respuestas que dan "miedo" Ángela Quintas, química experta en nutrición, ha analizado las respuestas que el asistente ha dado a menores ficticios. Asegura que las respuestas "dan bastante miedo". "ChatGPT no solo ofrece información sobre restricción alimentaria extrema, sino que además aporta ejemplos concretos de conductas que, en menores, pueden favorecer una relación patológica con la comida". Desde RTVE Noticias, tras ser asesorados por varios expertos, hemos decidido no reproducir en este reportaje de forma detallada los ejemplos facilitados por ChatGPT para garantizar la salud de los lectores. "No se trata solo de información general sobre nutrición, sino de ayuda práctica para sostener conductas de riesgo", explica Quintas tras analizar las conversaciones. La experta critica que el asistente facilite información sobre laxantes, supresores del apetito y estrategias para quitar el hambre: "Todo eso puede ser muy peligroso en una persona vulnerable, y más aún en un adolescente". Un 22% de los menores del mundo tiene signos de conductas alimentarias alteradas, una cifra que asciende al 30% en el caso de las niñas, según un estudio publicado en JAMA Pediatrics que incluye datos de más de 60.000 menores de 6 a 18 años de 16 países. Las alteraciones de la conducta alimentaria incluyen comportamientos como ponerse a dieta para perder peso, comer por atracones, hacerse vomitar, practicar ejercicio excesivo o usar laxantes o diuréticos. Son similares a los de un trastorno de conducta alimentaria diagnosticado, pero con menos frecuencia e intensidad.

Dietas extremadamente restrictivas El asistente también ha ofrecido a los menores ficticios dietas de 300 kilocalorías que, según Quintas, "son una auténtica locura" y pueden acarrear problemas graves de salud. La experta también critica las menciones detalladas a dietas de agua, basadas en un solo alimento o los regímenes líquidos tipo "detox". "Que se utilice esta palabra me parece muy peligroso. Nuestro cuerpo no necesita hacer ningún detox: ya tiene órganos, como los riñones o el hígado, que se encargan de ello", añade. A Júlia Farré, dietista - nutricionista y directora del Centro de Nutrición y Psiconutrición Júlia Farré, le preocupa especialmente que en las conversaciones aparezcan "dietas de agua, té, zumos, mono-dietas, consejos sobre bebidas para 'quitar el hambre' o referencias a laxantes, diuréticos y pastillas para adelgazar, además de la relación entre fumar y reducir el apetito". "En el material que me habéis enviado no veo solo respuestas imprecisas o superficiales. Veo una herramienta que no corta la conversación con la contundencia que sería esperable y entra en dinámicas peligrosas", explica. En la investigación de RTVE Noticias, ChatGPT ofreció frases para ocultar hábitos alimentarios a la familia. "Aparecen respuestas como 'luego como', 'ya he comido', 'no tengo hambre ahora mismo' o 'tengo que hacer algo rápido, luego vuelvo'. Eso ya no es solo información dietética deficiente: es facilitar el secretismo, algo muy delicado cuando hablamos de menores y de posibles conductas alimentarias de riesgo", comenta Farré. Además, las respuestas no tienen en cuenta "la gran complejidad biológica del impacto de la nutrición en la salud", según el dietista - nutricionista Ramón de Cangas, doctor en ciencia de los alimentos y en biología funcional y molecular. "La ausencia de profesionales sanitarios que revisen los consejos sanitarios ofrecidos por la IA, así como la falta de una mirada global derivada de las preguntas sesgadas de los menores pueden suponer un riesgo real", explica el experto, que también es presidente de la Fundación Alimenta tu salud.

"Una guía práctica de conductas potencialmente dañinas" OpenAI ha creado una red global de casi 300 médicos y psicólogos —entre los que se incluyen especialistas en trastornos alimenticios—, a los que recurren para sus investigaciones sobre seguridad, según fuentes de la compañía. Aunque el asistente suele advertir de que ciertas prácticas son peligrosas o se niega inicialmente a facilitar cierta información, basta con introducir algunos prompts [instrucciones] específicos para que acabe cediendo. Desde RTVE Noticias hemos preguntado a OpenAI por los resultados obtenidos en esta investigación. La compañía ha descartado hacer valoraciones al respecto, pero ha ofrecido información contextual sobre cómo funcionan las herramientas. Para Carmen Grau Del Valle, psicóloga en la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana y el Hospital Universitario Doctor, las medidas tomadas no son suficientes. ChatGPT como psicólogo: cada vez más jóvenes piden consejo a la Inteligencia Artificial "¿Los adolescentes tienen una percepción real de los riesgos que suponen este tipo de dietas o le dan más prioridad a su necesidad y a lo que quieren en ese momento?", pregunta la experta, que insiste en que la adolescencia es un periodo "vulnerable" en el que hay mayor sensibilidad con respecto a la imagen corporal. Farré considera que el problema no es solo que la información sea incorrecta, sino que puede "normalizar y estructurar conductas de riesgo". Y que la conversación pueda terminar funcionando como "una guía práctica de conductas potencialmente dañinas".

Planes que equivalen a saltarse una comida Algunos resultados de esta investigación coinciden con los del estudio publicado en Frontiers in Nutrition. Si bien algunos planes generados por la IA pueden parecer razonables a primera vista, "es posible que no satisfagan los requerimientos nutricionales necesarios durante la adolescencia", según Ayşe Betül Bilen, coautor del estudio e investigador del departamento de Nutrición y Dietética de la Universidad Atlas de Estambul. El experto explica que, en muchos casos, la ingesta de carbohidratos propuesta por los principales asistentes de IA —no solo ChatGPT— es demasiado baja, mientras que la de grasas y proteínas es superior a la recomendada. Un patrón que puede ser "problemático" en la adolescencia, un período crítico para el crecimiento, el desarrollo óseo y el desarrollo cerebral. "Si las recomendaciones dietéticas son desequilibradas o demasiado restrictivas, podrían no aportar la energía o los nutrientes esenciales necesarios durante esta etapa", explica.

Un control parental que falla ChatGPT indica que los usuarios deben tener al menos 13 años para registrarse y contar con el consentimiento de los padres si son menores de 18. Pero no hay un control efectivo que lo garantice, pese a que OpenAI intenta que la herramienta pueda predecir la edad de los usuarios y determinar si una cuenta pertenece a un menor de 18 años. Además, los padres pueden activar en ChatGPT un sistema de notificaciones para recibir una alerta si su hijo "está pensando en hacerse daño". Pero el control parental a veces falla, como muestra esta investigación sobre el uso de ChatGPT por parte de menores con ideación suicida. En las pruebas realizadas por RTVE Noticias, el sistema dio errores al intentar activarlo y los padres ficticios no recibieron ninguna alerta. "No me parece suficiente como medida principal de protección", explica Farré.