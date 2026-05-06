Apple acepta pagar 250 millones por "publicidad engañosa" sobre su Inteligencia Artificial en los Iphone 15 y 16

El gigante tecnológico Apple ha aceptado pagar 250 millones de dólares por exagerar las capacidades de la inteligencia artificial (IA) de los IPhone 15 y 16.

La compañía resuelve así una demanda colectiva presentada en Estados Unidos que le acusaba de mentir sobre las prestaciones de estos dos modelos de móviles. En su lanzamiento, Apple prometió funciones avanzadas de IA y la posibilidad de personalizar Siri, el asistente virtual de Apple. A día de hoy, ningún comprador ha accedido a esta función, porque aún no existe.

La demanda, presentada ante un tribunal federal de San Francisco, acusaba a la compañía de crear una "falsa impresión" sobre la disponibilidad inmediata y la eficacia de Apple Intelligence.

Según los demandantes, el marketing de la empresa indujo a los consumidores a comprar nuevos terminales porque, así, accederían a una versión vanguardista con IA de Siri que, en la práctica, no se materializó en los plazos anunciados.

Compensaciones para los usuarios El acuerdo, pendiente de recibir la aprobación preliminar de un juez el 17 de junio, contempla compensaciones para los clientes estadounidenses que compraron estos modelos de iPhone 16 o versiones Pro del iPhone 15 entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025. Aleida Alcaide: "La inteligencia artificial es una suerte de acompañante para la inteligencia natural" Si sale adelante, los afectados recibirán entre 25 y 95 dólares por dispositivo, en función del volumen total de reclamaciones presentadas. Algunos medios especializados calculan que el acuerdo alcanzado cubre alrededor de 37 millones de dispositivos vendidos en territorio estadounidense.