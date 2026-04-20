Tim Cook dejará su cargo como director ejecutivo de Apple en septiembre
- Será sustituido por John Ternus, vicepresidente sénior de ingeniería de hardware de la compañía estadounidense
- Ocupa el puesto desde 2011, tras la dimisión del emblemático Steve Jobs, que fallecería poco después
Apple ha anunciado este lunes que Tim Cook dejará de ser su director ejecutivo el próximo mes de septiembre, cuando será reemplazado por John Ternus, actual vicepresidente sénior de ingeniería de hardware de la compañía estadounidense.
Tim Cook se incorporó a Apple en 1998, y fue nombrado director general en agosto de 2011, tras la dimisión del emblemático Steve Jobs, muy debilitado por un cáncer de páncreas que acabaría con su vida pocas semanas después. Con 65 años, Cook pasará a ser el presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple, según ha informado la compañía en un comunicado.
El relevo se va a producir en un momento en el que la empresa fabricante del iPhone se prepara para un cambio en el sector impulsado por la inteligencia artificial.
Ternus, que se incorporó a Apple en 2001, ha supervisado recientemente los esfuerzos de ingeniería de hardware de la empresa y ha desempeñado un papel clave en la reactivación de las ventas de productos como los ordenadores Mac, que han ganado cuota de mercado en los últimos años.
Al nombrar consejero delegado a Ternus, Apple pasa de Cook —un experto en la cadena de suministro que contribuyó a convertir Apple en una marca global capaz de producir cientos de millones de unidades al año— a un líder que siempre ha centrado su trabajo en el diseño y en los productos.
Apple ha anunciado que Johny Srouji, responsable hasta ahora del diseño de chips y sensores propios de la compañía, ha sido nombrado director de hardware.
El artífice de un crecimiento vertiginoso
Menos carismático que Steve Jobs, Tim Cook ha demostrado ser un gran empresario, guiando a Apple por la senda de un crecimiento vertiginoso. Entre 2011 y 2025, la empresa de Cupertino (California) casi cuadruplicó su facturación (+260%) y vio su capitalización multiplicarse por más de trece, hasta superar actualmente los cuatro billones de dólares, la tercera más alta del mundo.
Si bien las críticas han señalado que el Apple de la era Cook no lanzó ningún producto tan revolucionario como el iPod o el iPhone de Steve Jobs, el directivo ha sabido impulsar el desarrollo de los servicios. Este sector, que engloba la tienda de aplicaciones App Store, las plataformas de streaming musical (Apple Music) y de vídeo (Apple TV), así como el almacenamiento en la nube (iCloud), se ha convertido en el principal motor de crecimiento de la empresa.
Sin embargo, Tim Cook y su equipo no supieron anticiparse al giro de la inteligencia artificial generativa, inaugurado por la irrupción de ChatGPT en noviembre de 2022. Desde entonces, Apple va por detrás de los grandes actores del sector sin haber logrado todavía integrar plenamente las nuevas capacidades de la IA en su producto estrella, el iPhone, que sigue esperando una nueva versión del asistente Siri.