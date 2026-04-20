Tim Cook dejará su cargo como director ejecutivo de Apple en septiembre-.

Apple ha anunciado este lunes que Tim Cook dejará de ser su director ejecutivo el próximo mes de septiembre, cuando será reemplazado por John Ternus, actual vicepresidente sénior de ingeniería de hardware de la compañía estadounidense.

Tim Cook se incorporó a Apple en 1998, y fue nombrado director general en agosto de 2011, tras la dimisión del emblemático Steve Jobs, muy debilitado por un cáncer de páncreas que acabaría con su vida pocas semanas después. Con 65 años, Cook pasará a ser el presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple, según ha informado la compañía en un comunicado.

El relevo se va a producir en un momento en el que la empresa fabricante del iPhone se prepara para un cambio en el sector impulsado por la inteligencia artificial.

Ternus, que se incorporó a Apple en 2001, ha supervisado recientemente los esfuerzos de ingeniería de hardware de la empresa y ha desempeñado un papel clave en la reactivación de las ventas de productos como los ordenadores Mac, que han ganado cuota de mercado en los últimos años.

Al nombrar consejero delegado a Ternus, Apple pasa de Cook —un experto en la cadena de suministro que contribuyó a convertir Apple en una marca global capaz de producir cientos de millones de unidades al año— a un líder que siempre ha centrado su trabajo en el diseño y en los productos.

Apple ha anunciado que Johny Srouji, responsable hasta ahora del diseño de chips y sensores propios de la compañía, ha sido nombrado director de hardware.