La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 8 de junio con José Sacristán como invitado

Maestro de su oficio y referencia absoluta de la interpretación. David Broncano recibe hoy como invitado de La Revuelta al actor José Sacristán, que presenta su obra de teatro El hijo de la cómica a partir de las 21:45 en directo y en abierto en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos de La Revuelta.

José Sacristán se estrena en La Revuelta A sus 88 años y con una lista infinita de películas y obras de teatro en su currículum, José Sacristán es una de las figuras más importantes de la actuación en nuestro país. El actor nacido en Chinchón ha recibido los máximos reconocimientos posibles: el Goya de Honor en 2022 por su trayectoria, además del cabezón a la Mejor interpretación masculina en 2012, tres galardones en el Festival de Cine de San Sebastián, entre ellos dos Conchas de Plata al mejor actor, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2001), el Premio Nacional de Cinematografía del Ministerio de cultura (2021) y un sinfín de galardones. Y, después de más de 65 años de carrera, José Sacristán sigue trabajando y subiéndose a los escenarios con la obra de teatro El hijo de la cómica. La lección de vida de José Sacristán y Luis Alegre: “La gente alegre vive mucho más, los tristes mueren de miedo” M.Vázquez (Al margen de todo)