'MasterChef' pone en juego el delantal dorado y los aspirantes viven un emocionante reencuentro con sus familiares

Con la semifinal de ‘MasterChef’ a la vuelta de la esquina, los aspirantes recibirán una visita que les dará mucha fuerza, sus familiares, quienes deberán ayudarles en la cocina a conseguir el delantal dorado. Después, descubrirán las Cuevas de Sant Josep, en la Vall d’Uixó (Castellón), el río subterráneo navegable más largo de Europa, donde cocinarán un menú de Lucía Ruiz Lafita para 60 vecinos de la zona. Por último, los delantales negros recrearán recetas de los padres de la nouvelle cuisine ante el chef Martín Berasategui y la atleta Ana Peleteiro.

Besos, abrazos y vinagre… a un paso de la semifinal

En cada puesto de cocina, los aspirantes descubrirán un sobre con un mensaje muy especial. Después de recargar pilas, el jurado les presentará a Martina Puigvert (2 estrellas Michelin y una estrella Verde), Álvaro Salazar (2 estrellas Michelin), Xanti Elías (una estrella Verde Michelin), Ignacio Echapreste (2 estrellas Michelin y una Verde), Jesús Sánchez (3 estrellas Michelin y una Verde) y Raúl Sánchez (una estrella Verde Michelin), chefs que llegarán con platos elaborados con vinagre, bien sean en escabeches o encurtidos. El reto consistirá en reproducir las creaciones de los invitados, y la actriz Blanca Romero, aspirante de ‘MasterChef Celebrity 8’, se encargará de repartirlos. Además, contarán con la ayuda de sus familiares. Quien conquiste al jurado recibirá el delantal dorado, que le otorga la permanencia una semana más.

Imagen del servicio de la prueba de exteriores en las Cuevas de Sant Josep, en la Vall d'Uixó

Para la prueba de exteriores, ‘MasterChef’ pondrá rumbo a la Vall d’Uixó, en la provincia de Castellón, para descender a las Cuevas de Sant Josep, refugio durante el Paleolítico que esconde el río subterráneo navegable más largo de Europa. Los aspirantes lo recorrerán en barca, una experiencia mágica. En esta ocasión, los equipos no contarán con capitanes, ya que entre ellos deberán compartir la responsabilidad de tomar decisiones y sacar adelante el cocinado para 60 vecinos de la zona. El menú, compuesto por cuatro platos, estará diseñado por Lucía Ruiz Lafita, fundadora del catering Delirium. Los mejores serán los semifinalistas de la edición.

El chef Martín Berasategui junto a Pepe, Jordi y Marta

Para la prueba de eliminación, el jurado preparará una lección de alta cocina francesa, ha servido de inspiración para todas las generaciones. Los delantales negros deberán reproducir recetas como la lubina en hojaldre con verduritas torneadas y salsa choron, de Paul Bocuse, los raviolis de langostinos con trufa de Joel Robuchon y su famosísima parmentier, o la famosa Croquembouche, creada por Antoine Carême a principios del siglo XIX. El jurado invitará a Martín Berasategui, el chef español con más estrellas en nuestro país, y a un icono del atletismo español, la medallista olímpica Ana Peleteiro. ¿Quién se quedará a las puertas de la semifinal?