Javier, expulsado de 'MasterChef14': "Yo no he tenido estrategia, desde el primer día he dicho todo lo que pienso"

El ritmo en las cocinas de MasterChef 14 no para y cada vez queda menos para la gran final. En el décimo programa hubo de todo: broncas, lágrimas de emoción y cocineros de renombre mundial. A todo esto se sumó, como siempre, el último expulsado: Javier, que no consiguió salvarse en la prueba de eliminación. Después de abandonar el talent culinario, ha analizado su paso por el programa en Teleplanistas, junto a Javi Hoyos, Marta Verona y su perrita Uva.

Javier ha protagonizado un montón de momentos durante el concurso y reconoce que es muy directo, pero niega que fuera una maniobra para ganar. "Yo no he tenido estrategia, desde el primer día he dicho todo lo que pienso", sostiene. "Quien da 100 opiniones se puede equivocar", añade.

Aunque ya está fuera de la competición, fue uno de los mejores en la prueba individual en la que le tocó cocinar junto a Carlota. "Me divierte muchísimo, me hace mucha gracia y tenemos un humor muy parecido", asegura de su excompañera con una sonrisa. También recuerda a Gema, otra aspirante con la que ha tenido una gran relación durante el programa. "Conmigo se ha portado de manera impecable", destaca.

Annie y la prueba por equipos El cocinado por equipos fue, una vez más, un foco de tensión entre los aspirantes. La capitanía de Annie no parecía convencer del todo a Javier y sus personalidades no terminaron de cuadrar. "Yo considero que no fue buena capitana. En Jerez fue así también. Ella también venía pensando que me iba a rebelar", confiesa a Javi y Marta. Mientras cocinaban, ambos tuvieron varios encontronazos porque —según explica— "ella peca mucho de creer que sabe más". Aun así, ha aprovechado su paso por el programa para defender el trabajo realizado y asegura que "no fue un desastre". De hecho, ha indicado que fue la primera vez que los jueces felicitaron a ambos equipos por el nivel del servicio.

Un reto de altura La última prueba de la noche fue de las más exigentes de la edición. El reto consistió en replicar un plato de Dabiz Muñoz, cocinero con tres estrellas Michelin, mientras él mismo daba indicaciones. "Sinceramente, fue la primera vez que me dio mucho miedo", recuerda. Además, el ya exconcursante solo tuvo una oportunidad para cocinar porque fue elegido el último. "Hubo una clara desigualdad", sentencia. Pese a su expulsión, el extremeño hace un balance positivo de su paso por MasterChef porque es "divertidísimo" y reconoce que repetería. MASTERCHEF 14 Javier firma la despedida más madura de MasterChef tras caer en los tensos duelos de expulsión