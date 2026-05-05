Maggie, última expulsada de 'MasterChef', tras la decisión de Camilla: "Es una traición en toda regla"

El ritmo en las cocinas de MasterChef no cesa y el sexto programa ha dejado una de las expulsiones más sorprendentes de la edición. Maggie se convirtió en la última aspirante en abandonar el talent culinario tras vivir un giro inesperado que marcó su salida. La concursante ha visitado Teleplanistas, el nuevo programa de En Play presentado por Javi Hoyos junto a Marta Verona, ganadora de la sexta edición, donde ha repasado su paso por el concurso y los momentos más tensos de la noche.

Maggie, invitada en el último programa de Teleplanistas José Manuel Ortega Elgueta 74

De salvada a nominada: el giro que lo cambió todo La expulsión de Maggie estuvo marcada por un hecho poco habitual: pasó de formar parte del equipo ganador a tener que enfrentarse a la prueba de eliminación. Tras el enfrentamiento por equipos, el grupo azul tuvo que salvar a un miembro del equipo rojo y la elegida fue Camilla. Sin embargo, una vez en el balcón, la italiana tuvo que elegir a un compañero para bajar a cocinar… y eligió a Maggie. "Es una traición en toda regla. Eso no se hace", ha confesado Maggie en Teleplanistas. La concursante asegura que no se lo esperaba, especialmente después de haber apostado por Camilla en la decisión del equipo: "Yo tenía la última palabra y la elegí a ella para salvarla porque era mi amiga". Decisión histórica en MasterChef 14: Maggie, expulsada con delantal blanco tras una polémica prueba final Además, Maggie ha explicado que, al ver el programa desde fuera, ha descubierto comentarios que no había escuchado en directo y que le impactaron especialmente. Desde el palco, Gema llegó a decir frases como "Maggie no es de fiar" o "ella es la santa y los demás parecemos los malos", algo que la concursante no había escuchado hasta la emisión del programa. "Me sorprendió mucho, porque a Camilla nadie le dice nada malo", reconoce. Para Maggie, todo tiene una explicación clara: "A mí me baja porque me ve como una competencia fuerte. Si no, no lo habría hecho".

Tensión en la eliminación: "Parecía un patio de colegio" Ya en la prueba de eliminación, Maggie vivió uno de sus momentos más complicados. El cambio de salvada a nominada le afectó emocionalmente y reconoce que entró en la prueba muy nerviosa y desconcentrada. Durante el cocinado sufrió varios problemas técnicos, como una nata cortada, y protagonizó un momento tenso con Javier tras un choque accidental. "No le empujé y él lo sabe. Fue todo fruto de los nervios", ha explicado a Javi y Marta. Además, Maggie ha recalcado que, aunque salió del programa con una actitud conciliadora y repitiendo su filosofía de que "todo es pasado", había cosas que no había visto en ese momento y que ha descubierto después. En concreto, los comentarios de Gema desde el palco, que ahora reconoce que todavía tiene que procesar y perdonar. "Ahora tengo que perdonar otra vez", ha explicado. Y ha añadido, visiblemente molesta: "Vi a Gema como una víbora, contaminando a Camilla… ¿Esto qué es?".