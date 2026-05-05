Mala Rodríguez visita MasterChef 14 tras anunciar su participación en la edición 'Legends'

Invitada de lujo en la prueba de eliminación del sexto programa de MasterChef 14. Mala Rodríguez regresó a las cocinas sumándose a Pepe, Marta y Jordi en las valoraciones a los delantales negros. La rapera volvió al plató del que seguirá disfrutando ya que este fin de semana se confirmó su presencia en el casting de MasterChef Celebrity Legends.

Antes de comenzar la prueba, Marta quiso mencionar el último trabajo de la rapera y su posición como referente: "Después de ganar dos Grammys Latinos y grabar 7 discos, has sacado un nuevo tema, 100, que reafirma tu posición como una de las voces fundamentales en el rap en español". "Es un tema que he hecho con unos productores de Nueva York y he invitado en el remix a más raperas de España. Creo que ahora es el tema de la mujer, me encanta apoyar este tipo de cosas", explicó la invitada.

Y si en el mundo de la música Mala sigue dejando huella, también lo hace en MasterChef. En su paso por la décima edición del formato Celebrity demostró lo icónica que es. Y así lo verbalizó Carlota: "Vi tu edición de MasterChef y lo hiciste maravilla. Tienes un corazón... Más que la Mala eres la Buena". Javi también se destapó como fan de la Mala y terminaron cantando juntos el tema que la rapera tiene junto a Juan Magán.