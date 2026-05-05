Así es el postre con aroma de rosas que Carlota dedicó a su familia en MasterChef 14

Todos tenemos un plato que nos recuerda a nuestra familia. Ese sabor que te lleva a una mesa completa, rodeado de los tuyos, en esas comidas que nunca quieres que se acaben. Y Carlota ha revivido ese recuerdo en MasterChef 14 gracias a la tarta helada. Los aspirantes trabajaron en el mencionado postre y el trabajo de Carlota fue el mejor. Pero a ella lo que más feliz le hizo fue poder dedicarle esa tarta a su familia, tanto fue así que el nombre que le puso al plato fue 'Todo lo que veis es para los Rodríguez García'.

La tarta helada significa mucho para Carlota y así lo explicó ella misma: "Cuando me he visto haciendo esta tartita, mi nata, poniendo las láminas de chocolate, me estaba acordando de mi padre, que cuando nos invitaba a la familia a comer los domingos no fallaba la tarta helada". Pero de nada serviría esa dedicatoria si el trabajo no terminaba siendo correcto. Pero el momento quedó redondo después de las grandes valoraciones de los jueces.

Después de que Carlota cortara la tarta, Mala Rodríguez, invitada de la prueba, tuvo una espontánea reacción: "Guau. Me encanta". Y tras ella, fue Pepe el que se deshizo en elogios hacia el plato Carlota: "Creo que está bastante bien, está suave, tiene todas las capas de chocolate, cruje muy bien y está muy rica. Me la comería tranquilamente con tu familia si me invitáis. Tiene mucho mérito". Marta Sanahuja, por su parte, destacó el toque de agua de rosas en el coulis. Y es que Carlota también se acordó de las mujeres de su familia, ya que todas ellas usan ese perfume. Jordi cerró las valoraciones destacando "el orden" durante el cocinado, cosa que no es menor viendo el nivel de actividad que tiene Carlota habitualmente.