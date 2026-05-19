Paloma, expulsada de 'MasterChef' 14', reconoce que Pepe no tiene filtro: "La ofensa no es justificable"
- La exconcursante ha analizado su vuelta a las cocinas tras ser repescada
- Ya está disponible el octavo programa de MasterChef 14
Sigue MasterChef y cada semana hay un nuevo expulsado. Esta vez ha sido Paloma, que tras ser repescada, solo ha aguantado una semana más en las cocinas más exigentes de España. Aunque su paso ha sido breve, también ha sido intenso. Por eso la ya exconcursante ha visitado Teleplanistas, el programa de En Play presentado por Javi Hoyos con la colaboración de Masi Rodríguez, aspirante de MasterChef Celebrity 10, para comentar su experiencia.
Paloma sabe lo que es vivir una segunda oportunidad y aunque estaba "muy contenta" por volver, también ha reconocido que notó una presión diferente porque "el nivel había cambiado mucho". Durante la entrevista ha confesado que en la cocina se pone muy nerviosa y que le cuesta mucho tener confianza en sí misma. "Me he sentido inferior a mis compañeros. Tengo mucho síndrome de la impostora", ha indicado.
Aumenta la estrategia entre los aspirantes
Después de haber estado un tiempo fuera, la almanseña vio algunos cambios al regresar a las cocinas de MasterChef porque "la tensión sube todo el rato". "Cada uno está jugando sus cartas", ha explicado para justificar la actitud de algunos de los participantes. También ha tenido tiempo para comentar el comportamiento de su compañero y amigo Pepe durante su paso por el concurso y analizar su tensa relación con Gema. "Pepe no tiene filtro, le pierde la boca. La ofensa no es justificable", ha subrayado. No obstante, ha recordado que los dos tienen una relación "muy bonita": "Conmigo se calmaba un poco más".
A pesar de todo, Paloma no ha cargado contra ninguno de sus compañeros y ha lamentado el mal ambiente que a veces se vive. "Es una pena porque luego teníamos momentos de ver todos una peli. Ha habido momentos bonitos", ha remarcado. Además, ha confesado que al principio Camilla le daba miedo, pero que es "supersensible" y que hay comentarios que se malinterpretan. "Te puedes enfadar con alguien y lo sueltas, pero tampoco es tan serio", ha sentenciado.
MasterChef, gratis en RTVE Play
Paloma ha sido la última expulsada, pero todavía queda mucho programa por delante. ¿Cuál será el siguiente concursante en abandonar las cocinas de MasterChef? La semana que viene se resolverá el misterio, y Javi Hoyos y Marta Verona analizarán cada detalle del episodio.