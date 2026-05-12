Inma, expulsada de 'MasterChef 14': "El ego de Javier y Gema no es proporcional a lo bien que cocinan"
- La concursante ha analizado su paso por el concurso, con Javi Hoyos y Marta Verona, en Teleplanistas
Las cocinas de MasterChef están que arden y este séptimo programa ha dejado una de las expulsadas más queridas de la edición. Inma se convirtió en la última aspirante en abandonar el talent culinario. A pesar de los elogios que recibió a su paso, Inma ha salido de Masterchef y ha analizado su experiencia en Teleplanistas, el programa de En Play con Javi Hoyos y Marta Verona. "Me esperaba llegar más lejos", ha reconocido la murciana al reflexionar sobre su experiencia. No obstante, no ha querido criticar al jurado: "No considero que fueran duros, duros".
Inma ha destacado durante su paso por las cocinas más famosas de España por su espíritu pacífico y su buen rollo. "He ido a disfrutar, no a pelear", ha aclarado, aunque cree que no todo el mundo tiene su misma actitud porque, según ha indicado, "la casa es un desastre total, cada uno con su grupo". También ha tenido tiempo para analizar el concurso y a sus ya excompañeros. "El ego de Javier y Gema no es proporcional a lo bien que cocinan", ha sentenciado. "Hay mucha gente que va muy confiada", ha añadido.
La prueba de equipos es "responsabilidad de todos"
Las pruebas de equipo son uno de los momentos que más tensión generan entre los aspirantes e Inma no ha dudado en comentar una de las polémicas protagonizadas por Javi y Germán durante el cocinado. Reconoce que Germán, pese a ser su amigo, no escuchó. "Con esa rivalidad, él dijo: 'No te voy a escuchar; mi verdad va por delante'", ha recordado. La ya exconcursante ha reconocido que "hay mucho individualismo" y ha querido hacer hincapié en que superar estos desafíos es "responsabilidad de todos".
Pero no ha estado sola, ya que durante el programa ha habido tiempo para charlar con Paloma, la repescada de MasterChef 14, tras su expulsión en el quinto programa. A través de una videollamada, Paloma ha aclarado su relación con Pepe y apoyado a su compañera Inma. "Qué injusta su expulsión", ha lamentado.
Amistad entre los aspirantes
MasterChef es más que cocinar y eso se demuestra cada edición. "He sentido mucho cariño", ha reconocido Inma, que ha querido reivindicar su relación con Annie, su mayor apoyo. También ha tenido palabras positivas para Chambo por ser "el que mejor trabaja en equipo". Incluso, ha reconocido, que al principio Camila le daba miedo, "pero luego cuando la conoces es un amor".
El programa no para, la competición continúa y habrá más expulsados.