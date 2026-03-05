Nueva oleada de ataques israelíes en Teherán y Líbano mientras Irán advierte a los kurdos de que no se impliquen
- Irán bombardea a los kurdos en Irak tras la alusión de Trump a "bases" de EE.UU. en la zona
- EE.UU. e Israel atacan Irán, en directo hoy
La guerra en Irán iniciada el pasado sábado con los ataques de Estados Unidos e Israel continúa por sexta jornada consecutiva.
Israel continúa bombardeando Irán y Líbano, donde ha muerto un dirigente de Hamás. Irán, por su parte, ha bombardeado a grupos kurdos separatistas en el Kurdistán iraquí y les ha advertido de que no se presten a una rebelión para derribar al régimen. Irán también afirma haber alcanzado un petrolero estadounidense en el Golfo Pérsico mientras niega haber disparado un misil contra Turquía.
La guerra ha costado ya más de un millar de vidas, con mil muertos sólo en Irán y 70 en Líbano.
EE.UU. le dice a Israel que siga "hasta el final"
Israel ha anunciado este jueves una "nueva oleada" de bombardeos sobre Teherán, que supuestamente tienen como objetivo infraestructuras y centros de mando.
Mientras, continúa la invasión israelí del sur del Líbano. Una columna de humo se elevaba a primera hora del día sobre Beirut tras un ataque en la zona sur de la capital libanesa, bastión de Hizbulá. Según la agencia oficial de noticias libanesa ANI, un ataque con drones ha matado a un alto cargo de Hamás y a su esposa en un campo de refugiados palestinos en el norte del país.
Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE.UU., ha hablado con su homólogo israelí, Israel Katz, y le ha instado a "seguir hasta el final" y le ha asegurado que Washington apoya a Israel. Katz ha agradecido a Hegseth su ayuda para proteger Israel de los misiles iraníes y les ha dicho que la alianza de ambos países está "cambiando la historia".
Irán bombardea a los kurdos y les advierte de que no se impliquen
Las Fuerzas Armadas iraníes han atacado este jueves con tres misiles posiciones de grupos separatistas kurdos en el Kurdistán iraquí. El Ministerio de Inteligencia iraní asegura que "grupos separatistas" pretendían penetrar en Irán desde la frontera occidental, y que han sufrido graves bajas.
El ataque se produce después de que Trump hablase con líderes kurdos sobre "las bases" estadounidenses en el norte de Irak. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que "es completamente falso que se vaya a armar a las fuerzas kurdas con la esperanza de inspirar el levantamiento popular en Irán".
"Los grupos separatistas no deberían confundir la situación actual con una oportunidad. Mostraremos tolerancia cero hacia ellos, y nuestras Fuerzas Armadas mantienen el control total sobre el asunto", ha advertido el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani.
Por otro lado, la Guardia Revolucionaria iraní asegura haber atacado un petrolero de EE.UU. en el Golfo Pérsico, y se han escuchado explosiones en la capital catarí, Doha, y la capital de Baréin, Manama.
Por el contrario, Irán ha negado que haya lanzara un misil contra Turquía, después de que se Ankara informase de que las defensas de la OTAN habían derribado un proyectil que se dirigía a su territorio tras cruzar Irak y Siria. "Respetamos la soberanía turca", han asegurado las Fuerzas Armadas iraníes.