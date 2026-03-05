Nueva oleada de ataques israelíes en Teherán y Líbano mientras Irán advierte a los kurdos de que no se impliquen

La guerra en Irán iniciada el pasado sábado con los ataques de Estados Unidos e Israel continúa por sexta jornada consecutiva.

Israel continúa bombardeando Irán y Líbano, donde ha muerto un dirigente de Hamás. Irán, por su parte, ha bombardeado a grupos kurdos separatistas en el Kurdistán iraquí y les ha advertido de que no se presten a una rebelión para derribar al régimen. Irán también afirma haber alcanzado un petrolero estadounidense en el Golfo Pérsico mientras niega haber disparado un misil contra Turquía.

La guerra ha costado ya más de un millar de vidas, con mil muertos sólo en Irán y 70 en Líbano.

EE.UU. le dice a Israel que siga "hasta el final" Israel ha anunciado este jueves una "nueva oleada" de bombardeos sobre Teherán, que supuestamente tienen como objetivo infraestructuras y centros de mando. Mientras, continúa la invasión israelí del sur del Líbano. Una columna de humo se elevaba a primera hora del día sobre Beirut tras un ataque en la zona sur de la capital libanesa, bastión de Hizbulá. Según la agencia oficial de noticias libanesa ANI, un ataque con drones ha matado a un alto cargo de Hamás y a su esposa en un campo de refugiados palestinos en el norte del país. Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE.UU., ha hablado con su homólogo israelí, Israel Katz, y le ha instado a "seguir hasta el final" y le ha asegurado que Washington apoya a Israel. Katz ha agradecido a Hegseth su ayuda para proteger Israel de los misiles iraníes y les ha dicho que la alianza de ambos países está "cambiando la historia".