El Senado de EE.UU. rechaza la resolución que pretendía frenar la intervención en Irán

El Senado de Estados Unidos ha rechazado este miércoles la resolución que pretendía frenar la intervención militar ordenada contra Irán por el presidente estadounidense, Donald Trump, que no solicitó autorización previa al Congreso para el ataque.

Con una votación de 47 a favor y 53 en contra, la propuesta que había sido impulsada por el demócrata Tim Kaine y apoyada también por el republicano Rand Paul, tenía pocas posibilidades de salir adelante porque la oposición está en minoría en ambas cámaras legislativas.

Aunque la medida hubiera avanzado, enfrentaba una batalla complicada en el Capitolio, ya que habría tenido que ser enmendada antes de pasar a la Cámara de Representantes, y luego un probable veto presidencial que requiere dos tercios de los votos para anularlo.

Trump había criticado a cinco senadores La decisión de los senadores republicanos de proteger al presidente se produce después de que Trump criticara duramente a los cinco senadores del partido que votaron a favor de impulsar una resolución previa sobre poderes de guerra para la acción militar en Venezuela. Trump dice que EE.UU. aprovechó su "última oportunidad" para atacar a Irán y que durará "lo que sea necesario" De esos cinco, solo uno Paul ha votado de nuevo a favor de restringir los poderes del presidente y espera que la Cámara decida sobre el mismo tema el jueves. Por otro lado, senadores demócratas habían advertido el martes de que el Gobierno de Trump no descarta el envío de tropas a territorio iraní, después de una sesión informativa confidencial con funcionarios de alto nivel. "Tengo más miedo que nunca", ha indicado el senador demócrata Richard Blumenthal al confirmar que el Gobierno les comunicó que no descartan el envío de tropas terrestres a Irán. 01.25 min Transcripción completa Hezbollah Son imágenes del momento en el que Estados Unidos ataca un buque de guerra iraní en el Índico, frente a las costas de Sri Lanka. A bordo, unas 180 personas un ataque que ha confirmado el Secretario de Guerra de Estados Unidos Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales. En cambio, fue hundido por un torpedo. Muerte silenciosa, ha dicho Hexed. Washington continúa bombardeando Irán y asegura que sus ataques y los de Israel apenas han comenzado Solo llevamos cuatro días en esto y los resultados han sido increíbles. La combinación de Inteligencia y poder de combate.. de Estados Unidos e Israel controlarán a Irán y lo hará pronto, ha asegurado. Desde Israel, el ministro de Defensa se muestra convencido de que la guerra terminará de la mejor forma posible. Las tropas israelíes han entrado en Líbano y también han atacado el sur del país. Solo horas después de ordenar a sus habitantes que se desplazaran. Más de 83.000 personas han tenido que buscar un lugar más seguro. Dicen que ha habido una incursión terrestre. ¿Qué está pasando ahí? Solo Dios lo sabe. No oímos nada excepto bombardeos, afirma este libanés desplazado. Desde el lunes han muerto al menos 72 personas en Líbano por los ataques de Israel, según fuentes oficiales, y las víctimas por bombardeos estadounidenses e israelíes ya superan el millar EE.UU. destruye un buque iraní en una nueva jornada de ataques La Cámara tiene previsto también votar el jueves sobre una resolución similar sobre poderes de guerra, que el presidente Mike Johnson, republicano de Luisiana, ha asegurado que cree que tiene los votos para derrotar. Incluso si se hubiera aprobado en el Senado y el jueves lo hiciera también la Cámara de Representantes, Trump podría vetarla y para anular esa oposición se requerirían una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.