El Senado de EE.UU. rechaza la resolución que pretendía frenar la intervención en Irán
- La propuesta la había impulsado el demócrata Tim Kaine y la apoyaba el republicano Rand Paul
- Con una votación de 47 a favor y 53 en contra, tenía pocas posibilidades de salir adelante
El Senado de Estados Unidos ha rechazado este miércoles la resolución que pretendía frenar la intervención militar ordenada contra Irán por el presidente estadounidense, Donald Trump, que no solicitó autorización previa al Congreso para el ataque.
Con una votación de 47 a favor y 53 en contra, la propuesta que había sido impulsada por el demócrata Tim Kaine y apoyada también por el republicano Rand Paul, tenía pocas posibilidades de salir adelante porque la oposición está en minoría en ambas cámaras legislativas.
Aunque la medida hubiera avanzado, enfrentaba una batalla complicada en el Capitolio, ya que habría tenido que ser enmendada antes de pasar a la Cámara de Representantes, y luego un probable veto presidencial que requiere dos tercios de los votos para anularlo.
Trump había criticado a cinco senadores
La decisión de los senadores republicanos de proteger al presidente se produce después de que Trump criticara duramente a los cinco senadores del partido que votaron a favor de impulsar una resolución previa sobre poderes de guerra para la acción militar en Venezuela.
De esos cinco, solo uno Paul ha votado de nuevo a favor de restringir los poderes del presidente y espera que la Cámara decida sobre el mismo tema el jueves. Por otro lado, senadores demócratas habían advertido el martes de que el Gobierno de Trump no descarta el envío de tropas a territorio iraní, después de una sesión informativa confidencial con funcionarios de alto nivel.
"Tengo más miedo que nunca", ha indicado el senador demócrata Richard Blumenthal al confirmar que el Gobierno les comunicó que no descartan el envío de tropas terrestres a Irán.
La Cámara tiene previsto también votar el jueves sobre una resolución similar sobre poderes de guerra, que el presidente Mike Johnson, republicano de Luisiana, ha asegurado que cree que tiene los votos para derrotar. Incluso si se hubiera aprobado en el Senado y el jueves lo hiciera también la Cámara de Representantes, Trump podría vetarla y para anular esa oposición se requerirían una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.
Las bases trumpistas empiezan a rebelarse
Algunas de las voces más representativas de las bases del presidente estadounidense, el conocido como movimiento MAGA (sigla en inglés de "Hacer grande a EE.UU. de nuevo"), han comenzado a cuestionar en público la intervención estadounidense en Irán.
La periodista y podcastera Megyn Kelly, y los comentaristas políticos conservadores Tucker Carlson y Matt Walsh se encuentran entre las principales figuras que han expresado su malestar por la situación. Kelly, expresentadora de Fox News, ya denunció el lunes que tenía "serias dudas" sobre el ataque a Irán lanzado por Estados Unidos e Israel.
Un día después, las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Capitolio incrementaron las críticas. Rubio aseguró que Washington supo de antemano "que habría una acción israelí" contra Irán y "que eso precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses".
Estas palabras han reforzado una idea que ya de por sí tiene peso en el entorno ultraconservador estadounidense -el Gobierno Trump se pliega exceso a los deseos de Israel- y, en este caso, hacen pensar al entorno MAGA que ha sido directamente el primer ministro, Benjamin Netanyahu, el que ha tomado por EE.UU. la decisión de atacar a Irán.
El periodista Carlson ha apuntado en su podcast que "es difícil decir esto, pero Estados Unidos no tomó la decisión aquí. Benjamin Netanyahu la tomó". En el mismo sentido se pronunció Matt Walsh, que escribió en su cuenta de X que Rubio "nos está diciendo sin rodeos que estamos en guerra con Irán porque Israel nos obligó. Esto es básicamente lo peor que podría haber dicho".