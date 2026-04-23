Trump anuncia que Israel y el Líbano extienden el alto el fuego tres semanas

Israel y el Líbano han acordado extender tres semanas más el alto el fuego, según ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una reunión con representantes de ambos países en la Casa Blanca.

Mientras se producían las conversaciones en la Casa Blanca, el grupo chií Hizbulá ha lanzado nuevos ataques contra el norte de Israel, que el Ejército israelí ha interceptado. Hizbulá defiende su acción como una "respuesta a la violación del alto el fuego de Israel", que entró en vigor el pasado viernes, por sus ataques contra el sur del país.

Al menos tres personas murieron este jueves y otras dos resultaron heridas en bombardeos aéreos y ataques de artillería del Ejército israelí en el Líbano, donde la violencia no se ha detenido pese a este armisticio.

El nuevo acuerdo alcanzado entre Israel y el Líbano podría reforzar el endeble alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que considera que el país árabe debería ser incluido en lo acordado entre Washington y Teherán y lo ve como una condición indispensable para dejar de bloquear el estrecho de Ormuz. En las conversaciones no ha participado Hizbulá, el autor de los ataques lanzados desde Líbano sobre Israel desde el inicio de este nuevo conflicto en Oriente Medio.

El Gobierno libanés ha rechazado que Irán negocie en su nombre en las conversaciones que mantiene con Estados Unidos en Pakistán y ha apostado por mantener estas negociaciones directas con Israel, que Hizbulá rechaza.

Hizbulá, aliado de Irán, entró en el conflicto como retaliación por la operación conjunta de EE.UU. e Israel sobre Teherán, lo que desencadenó una dura ofensiva de Tel Aviv contra el Líbano que ha provocado 2.294 muertos y 7.544 en siete semanas, según datos oficiales.