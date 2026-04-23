Líbano buscará extender el alto el fuego en la segunda ronda de conversaciones con Israel auspiciadas por EE.UU.

Estados Unidos volverá a reunir este jueves en Washington a representantes de Líbano e Israel en un intento por sostener el alto el fuego alcanzado a mediados de abril, que expira este domingo. Para Beirut, la prioridad es clara: evitar que la actual pausa derive en una nueva escalada en un frente que sigue estrechamente vinculado a la tensión regional con Irán.

Aunque la tregua ha reducido la intensidad de los combates, la situación sobre el terreno dista de ser estable. Los ataques continúan en el sur del país, donde el Ejército israelí mantiene una franja de seguridad de varios kilómetros dentro de territorio libanés, con el objetivo declarado de impedir los lanzamientos de cohetes hacia el norte de Israel, según han repetido en varias ocasiones portavoces del Ejército israelí.

En ese contexto, Hizbulá - actor central del conflicto y aliado de Teherán - mantiene un equilibrio delicado: respalda la continuidad del alto el fuego, pero insiste en que solo será viable si Israel cesa completamente sus operaciones. Al mismo tiempo, rechaza cualquier forma de negociación directa con el Estado israelí.

El día más mortífero desde la tregua

La fragilidad del alto el fuego quedó patente el miércoles, cuando se registró la jornada más letal desde su entrada en vigor. Al menos cinco personas murieron en bombardeos israelíes, entre ellas la periodista Amal Khalil, en un episodio que ha reavivado la presión interna sobre el Gobierno libanés.

Ese mismo día, Hizbulá respondió con varias acciones armadas en el sur del país, subrayando hasta qué punto la dinámica de represalias sigue activa pese a la tregua.

El actual ciclo de violencia se reactivó el 2 de marzo, cuando el grupo chií abrió fuego en apoyo de Irán en el marco de la escalada regional. Desde entonces, la ofensiva israelí ha dejado cerca de 2.500 muertos en Líbano, según cifras oficiales.

Imágenes del funeral de la periodista Amal Khalil, asesinada el 22 de abril en Líbano AP

Diplomacia bajo presión

La reunión en Washington se produce en un momento clave. La delegación libanesa prevé solicitar formalmente la extensión del alto el fuego como paso previo a cualquier negociación más amplia. Beirut aspira a que una prórroga permita abrir una fase posterior centrada en cuestiones estructurales: la retirada de las tropas israelíes, la liberación de detenidos y la delimitación definitiva de la frontera.

En paralelo, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha restado importancia a las diferencias con Líbano, asegurando que no existen "desacuerdos serios" más allá de cuestiones fronterizas puntuales. A su juicio, el verdadero obstáculo para una eventual normalización es Hizbulá, cuya desarticulación sigue siendo uno de los objetivos estratégicos de Israel.

La cita contará con la presencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, junto a otros altos cargos como Michael Needham y los embajadores de EE. UU. en Israel y Líbano, Mike Huckabee y Michel Issa. Líbano estará representado por su embajadora en Washington, Nada Hamadeh, mientras que Israel enviará a su embajador Yechiel Leiter.

Pese al papel mediador de Washington, Estados Unidos insiste en desvincular estas conversaciones de su estrategia frente a Irán. Sin embargo, sobre el terreno, ambos escenarios siguen profundamente conectados.