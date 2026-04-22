Muere un segundo 'casco azul' francés por el ataque de la semana pasada en Líbano

Un militar francés que había resultado herido en el ataque perpetrado la semana pasada contra efectivos de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) ha fallecido este miércoles, lo que eleva a dos el balance de víctimas mortales de un incidente atribuido a la milicia chií Hizbulá.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado en redes sociales el fallecimiento del cabo Anicet Girardin, repatriado la víspera del Líbano y "gravemente herido por combatientes de Hezbolá" en la región de Deir Kifa. "Ha fallecido esta mañana como consecuencia de las heridas. Ha muerto por Francia", ha lamentado el mandatario, en un mensaje acompañado de la imagen de Girardin.

Por su parte, la ministra de Defensa francesa, Catherine Vautrin, ha destacado en otro mensaje el "sacrificio" de este cabo, un guía canino "que eligió poner su talento, su juventud y su coraje al servicio de su país", y que terminó perdiendo la vida cuando se vio atrapado en una emboscada mientras intentaba abrir una ruta cortada por un artefacto explosivo improvisado en una de las zonas más peligrosas de Líbano.

El Gobierno ha convocado para este jueves un homenaje oficial para el otro militar fallecido en este mismo ataque, Florian Montorio, y Macron ha puesto en valor el "compromiso ejemplar" de las tropas galas integradas en la FINUL. En este sentido, ha señalado que estos militares "trabajan con valentía y determinación al servicio de Francia y de la paz en el Líbano", un país marcado de nuevo por la inestabilidad.