Muere un segundo 'casco azul' francés por el ataque de la semana pasada en Líbano
- El cabo Anicet Girardin había sido repatriado el martes a Francia con heridas graves
- Sigue en directo la última hora del conflicto en Oriente Medio
Un militar francés que había resultado herido en el ataque perpetrado la semana pasada contra efectivos de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) ha fallecido este miércoles, lo que eleva a dos el balance de víctimas mortales de un incidente atribuido a la milicia chií Hizbulá.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado en redes sociales el fallecimiento del cabo Anicet Girardin, repatriado la víspera del Líbano y "gravemente herido por combatientes de Hezbolá" en la región de Deir Kifa. "Ha fallecido esta mañana como consecuencia de las heridas. Ha muerto por Francia", ha lamentado el mandatario, en un mensaje acompañado de la imagen de Girardin.
Por su parte, la ministra de Defensa francesa, Catherine Vautrin, ha destacado en otro mensaje el "sacrificio" de este cabo, un guía canino "que eligió poner su talento, su juventud y su coraje al servicio de su país", y que terminó perdiendo la vida cuando se vio atrapado en una emboscada mientras intentaba abrir una ruta cortada por un artefacto explosivo improvisado en una de las zonas más peligrosas de Líbano.
El Gobierno ha convocado para este jueves un homenaje oficial para el otro militar fallecido en este mismo ataque, Florian Montorio, y Macron ha puesto en valor el "compromiso ejemplar" de las tropas galas integradas en la FINUL. En este sentido, ha señalado que estos militares "trabajan con valentía y determinación al servicio de Francia y de la paz en el Líbano", un país marcado de nuevo por la inestabilidad.
Frágil tregua
Macron reiteró el martes el apoyo de Francia a las instituciones de Líbano durante una recepción en el Elíseo al primer ministro libanés, Nawaf Salam. Durante una comparecencia ante los medios al término del encuentro, el mandatario galo reconoció la "fragilidad" del alto el fuego actual con Israel, decretada en un principio durante diez días, y abogó por una tregua "más duradera".
Las negociaciones directas se reanudarán el jueves, cuando está previsto un nuevo encuentro entre Washington entre delegaciones oficiales del Líbano y de Israel. El presidente libanés, Joseph Aoun, ha instado este miércoles a aprovechar la "oportunidad" para avanzar hacia una paz y ha confirmado que entre los objetivos de los contactos figura una posible prórroga del alto el fuego, según declaraciones difundidas por su oficina.
Estas conversaciones, de las que no forma parte Hizbulá, discurren de manera paralela a los contactos abiertos entre Irán y Estados Unidos y que, aparentemente, han llegado a un punto muerto. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha accedido a prolongar el alto el fuego por petición de los mediadores paquistaníes, pero Teherán ha advertido de que no negociará bajo presión y la tensión persiste en toda la región, también en el estrecho de Ormuz.