Macron reitera ante su homólogo libanés la necesidad de consolidar una tregua "más duradera" entre Israel y Líbano

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha afirmado en la tarde de este martes que su país ayudará a Líbano a preparar negociaciones con Israel, aunque no forme parte directa de la mesa de diálogo. "Pueden contar con Francia", ha remarcado el galo al término de su comparecencia junto el primer ministro libanés, Nawaf Salam, en el Palacio del Elíseo.

El mandatario ha señalado la necesidad de consolidar una tregua "más duradera" con Israel como uno de los objetivos principales de las conversaciones en curso, advirtiendo de la fragilidad del actual alto el fuego. "La tregua existente es frágil. Francia sabe lo importante que es: hemos perdido a uno de los nuestros y sabemos que los responsables deben rendir cuentas ante la justicia", señalaba el francés en relación al reciente fallecimiento de un soldado de sus Fuerzas Armadas de su país desplegado en la misión de la ONU, FINUL, durante un ataque en la zona fronteriza entre Líbano e Israel y que Francia atribuye a la milicia chií Hizbulá.

En este sentido, ha sostenido que la estabilidad a largo plazo pasa por el refuerzo de la soberanía libanesa, lo que implica el desarme del brazo militar del grupo chií por parte de las Fuerzas Armadas libanesas y el control exclusivo del territorio por el Estado. Además, Macron ha insistido en que el monopolio del uso de la fuerza debe recaer en el Estado libanés y que corresponde a sus autoridades definir ese proceso mediante la negociación y el restablecimiento del diálogo interno.

Por su parte, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha agradecido la aportación de Francia en la defensa de su soberanía y, a las preguntas de los periodistas sobre la determinación del gobierno libanés para desarmar al grupo chií, ha respondido que su Ejecutivo no va a dejarse "intimidar ni por Hizbolá, ni por quienes intentan provocar una guerra civil".

Compromiso con la reconstrucción En el plano humanitario, París ha reiterado su compromiso con el apoyo al sur de Líbano y con la reconstrucción de las zonas afectadas, así como con el refuerzo de instituciones clave como el sistema educativo y las Fuerzas Armadas libanesas. "Ya hemos enviado 60 toneladas de ayuda humanitaria y seguiremos apoyando la labor humanitaria, especialmente en el sur del país. Debemos reforzar la resiliencia de Líbano y reconstruir esas áreas, incluyendo el sistema educativo, que requiere reformas importantes", ha apuntado el presidente galo, quien además ha subrayado que Francia continuará coordinando esfuerzos con socios regionales e internacionales, incluida la preparación de una conferencia de apoyo, "para el fortalecimiento del Ejército libanés" y la reconstrucción del país. Las Fuerzas Armadas libanesas, ha dicho, seguirán contando con el apoyo de París para que Líbano pueda ser plenamente un Estado soberano. "Debemos continuar estos esfuerzos junto con nuestros socios regionales e internacionales, incluida la organización de conferencias para movilizar ayuda y asistencia", ha afirmado Macron. En ese sentido, el Gobierno de Beirut ha advertido de que el país necesita alrededor de 500 millones de euros en los próximos meses para hacer frente a la crisis económica y humanitaria, en un contexto de creciente presión sobre las infraestructuras y los servicios básicos. Uno de los puentes libaneses destruidos recientemente por ataques israelíes REUTERS / Zohra Bensemra