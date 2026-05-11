La UE acuerda imponer nuevas sanciones a colonos israelíes violentos

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han alcanzado este lunes un acuerdo político para imponer nuevas sanciones a colonos israelíes violentos, una medida bloqueada durante meses por Hungría y que ha salido adelante en medio de un debate más amplio sobre posibles represalias comerciales contra Israel por la situación de los derechos humanos en Palestina.

"La violencia y el extremismo conllevan consecuencias", ha señalado la alta representante de la política exterior europea, Kaja Kallas, durante la rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo de Exteriores en la que también ha anunciado más sanciones para el grupo islamista, Hamás.

Previamente, Kallas había publicado en redes sociales el acuerdo que habían alcanzado los 27. "Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acaban de dar luz verde a las sanciones contra los colonos israelíes por la violencia contra los palestinos".

Después de la comparecencia, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, declaraba rechazar "firmemente" el acuerdo alcanzado por la Unión Europea (UE) para imponer nuevas sanciones contra colonos israelíes violentos. "Israel ha estado, está y seguirá estando a favor de defender el derecho de los judíos a establecerse en el corazón de nuestra patria", ha remarcado el israelí a través de un comunicado en X, en referencia a este territorio ocupado por Israel desde 1967.

Albares suspender las ventajas comerciales a Israel La decisión llega mientras varios Estados miembros presionan para ampliar la respuesta europea frente a Israel. Entre ellos, España, cuyo ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha reclamado este lunes que la UE vote la suspensión de las ventajas comerciales recogidas en el acuerdo de asociación con Israel, al considerar que Bruselas no puede permanecer inmóvil ante las "violaciones" de derechos humanos en Palestina. "Solicito que para la parte en la que se requiere simplemente mayoría cualificada, la parte comercial, pasemos a un voto y dejemos de decir que no hay la mayoría cualificada para ello", ha señalado Albares ante la prensa. España viene defendiendo la suspensión del acuerdo de asociación entre la UE e Israel, aunque esa medida requiere unanimidad entre los Estados miembros. Sin embargo, Albares ha recordado que la retirada de beneficios comerciales podría aprobarse por mayoría cualificada. "Constatemos cuántos somos los que estamos de acuerdo y los que no; no vale simplemente no traer las decisiones a la mesa o simplemente decir de manera vaporosa que no se constata que haya mayoría cualificada. La mejor forma de constatarlo o no, es que se pueda votar", ha insistido. El ministro José Manuel Albares ha confirmado que el cónsul en Tel Aviv ya ha sido notificado de la liberación del activista español. EFE / CHEMA MOYA Kallas ha admitido, no obstante, que por el momento no existe esa mayoría cualificada para avanzar en restricciones comerciales, una medida que además necesitaría una propuesta concreta de la Comisión Europea, competente en materia de política comercial. En paralelo, algunos Estados miembros han puesto sobre la mesa otras iniciativas. Francia y Suecia han planteado imponer aranceles a productos procedentes de asentamientos israelíes en Cisjordania, mientras Países Bajos aboga por una prohibición total del comercio con las colonias.

Otras cuestiones Albares ha defendido asimismo que la UE debe adoptar otras medidas que, a su juicio, no requieren suspender el acuerdo de asociación, sino aplicar las opiniones consultivas del Tribunal Internacional de Justicia, como prohibir el comercio con productos de territorios ocupados, sancionar a colonos violentos o castigar la expansión de asentamientos ilegales. “Llevamos demasiado tiempo hablando de medidas. La Comisión hizo unas propuestas, las puso encima de la mesa”, afirmó el ministro español, que advirtió además de que “está en juego la credibilidad de la Unión Europea”. Buques en el estrecho de Ormuz Los ministros han abordado también la situación en el estrecho de Ormuz, afectado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Kallas ha indicado que los Veintisiete discutirían posibles cambios en el mandato de la misión naval europea en el mar Rojo, Aspides, para contribuir al desminado y a la escolta de buques. Por su parte, Albares consideró que el actual statu quo en Ormuz “no se puede sostener mucho tiempo” y defendió reabrir cuanto antes la navegación marítima y avanzar hacia un alto el fuego permanente en la región. En relación con Ucrania, Kallas ha acusado al presidente ruso, Vladímir Putin, de utilizar el reciente alto el fuego como “una maniobra cínica” para proteger los actos del Día de la Victoria en Moscú, mientras continuaban, ha dicho, los ataques contra civiles ucranianos. La jefa de la diplomacia europea ha expresado además su confianza en que los ministros acuerden nuevas sanciones contra personas implicadas en la deportación de niños ucranianos a Rusia. Colonos israelíes posan junto a soldados israelíes durante una visita semanal a los colonos en Hebrón, en la Cisjordania ocupada por Israel REUTERS