La relatora de la ONU Francesca Albanese denuncia a tres ministros israelíes por torturas contra palestinos

Francesa Albanese, relatora de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, ha presentado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, un informe sobre la situación actual de los territorios ocupados palestinos. En su texto, Albanese ha acusado a tres ministros israelíes de ser responsables de torturas contra palestinos, alegando que "Israel ha dado en la práctica una licencia para torturar".

La experta ha dicho tener acceso a pruebas que documentan "aislamiento, vendaje de ojos prolongado, privación de sueño, hambre y condiciones degradantes", así como una "violencia física sistemática a través de ahogamientos simulados, palizas severas, fracturas de huesos, cuerpos colgados, quemaduras, posiciones forzadas, descargas eléctricas y uso de perros".

Los ministros señalados son Israel Katz, de Defensa; y los ultraderechistas Itamar Ben-Gvir, de Seguridad Nacional; y Bezalel Smotrich, de Finanzas.

Un centenar de fallecidos bajo custodia La relatora ha recordado que desde octubre de 2023 Israel ha detenido a 18.500 palestinos, incluido niños, médicos, periodistas y trabajadores humanitarios, y ha perpetrado maltratos contra muchos de ellos. Albanese ha remarcado que cerca de un centenar murieron bajo custodia, 4.000 siguen en paradero desconocido y "miles estuvieron detenidos sin cargos, en condiciones inhumanas". La abogada italiana comparó estas torturas con el genocidio que, según argumentan numerosas organizaciones derechos humanos, ha sufrido el pueblo palestino en su conjunto, ya que, a nivel individual, produce los mismos efectos que se busca infligir a un grupo: "destruir las condiciones que dan sentido a la vida, quitándole dignidad humana". Francesca Albanese (ONU): "El genocidio en Gaza sigue porque mucha gente se está aprovechando" Víctor García Guerrero En ese país, "las autoridades presumen abiertamente del sádico tratamiento usado contra los detenidos palestinos, permitiendo además que periodistas y civiles accedan a ver e incluso filmar esas humillaciones", aseguró.