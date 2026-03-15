Palestina pide a la ONU actuar tras la ejecución israelí de una familia con dos niños en la Cisjordania ocupada

El Ministerio de Exteriores de Palestina ha pedido este domingo a la ONU que actúe después de que fuerzas israelíes mataran de madrugada a cuatro miembros de una misma familia (padre, madre y dos niños) tras abrir fuego contra su coche en la ciudad de Tamún (norte de Cisjordania ocupada).

"Se reitera la exigencia a la comunidad internacional, a las instituciones de las Naciones Unidas y a los tribunales internacionales competentes de que adopten medidas inmediatas y completen las investigaciones sobre genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad", afirma el Ministerio en un comunicado.

"Fue una ejecución extrajudicial y una continuación de los crímenes de genocidio en la Cisjordania ocupada (...) Se trató de una horrenda ejecución arbitraria dirigida contra una familia palestina entera que se encontraba dentro de su vehículo", añade el texto, que denuncia "una impunidad sistemática".

La familia palestina estaba conformaba por Ali Bani Odeh (el padre, de 37 años), Waad Bani Odeh (la madre, de 35), y los hijos Mohamed Bani Odeh y Ozman Bani Odeh, de cinco y siete años. Otros dos hijos, Mustafa y Jaled (de ocho y diez años) fueron los únicos sobrevivientes de este ataque armado.

La Policía de Israel reconoció este domingo, en un comunicado conjunto con el Ejército, que sus fuerzas habían abierto fuego contra su coche tras sentirse amenazadas, un alegato frecuente en este tipo de ataques.

Hacia las 2.00 hora local (00.00 GMT), la Media Luna Roja Palestina denunció que el Ejército de Israel les impidió el acceso a sus ambulancias, durante más de media hora, al lugar del ataque.