Israel prohibirá a la ONG Oxfam operar en Gaza a partir del 28 de febrero
- Israel introdujo nuevas condiciones para que las ONG operen en Palestina
- Oxfam presta ayuda a 1,3 millones de personas en Gaza
Israel prohibirá a la ONG Oxfam operar en la Franja de Gaza a partir del 28 de febrero. Así lo ha anunciado el Ministerio israelí de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, en un comunicado en el que acusa a la ONG de "antisemitismo", informa Efe.
Israel anunció a finales de diciembre de 2025 que retiraría las licencias de actividad de 37 ONG que operan en Gaza y Cisjordania, entre ellas Oxfam, Médicos Sin Fronteras (MSF), Acción contra el Hambre y Cáritas, el Consejo Noruego para los Refugiados, World Vision International y CARE.
Israel introdujo en 2025 una nueva ley para la actividad de las ONG que introducía nuevas exigencias, como facilitar un registro de sus trabajadores palestinos, algo a lo que varias organizaciones se han negado porque consideran que compromete la seguridad de los trabajadores. También es un motivo para que les sea denegada la licencia negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático o promover lo que el Gobierno israelí considere "campañas de deslegitimación" contra el país.
Esta ley israelí ha sido criticada tanto por la ONU como por la Unión Europea (UE), que han advertido de que pone en peligro la prestación de la ayuda humanitaria en un momento en que Gaza aún vive una grave crisis humanitaria.
Además de interrumpir el trabajo de las ONG, Israel también ha vetado la actividad de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.
Ayuda a más de 1,3 millones de personas en Gaza
Oxfam trabaja en los territorios ocupados palestinos desde los años 50, colaborando tanto con las autoridades israelíes como con las palestinas.
Según la página web de la sección española de la ONG, "más de 1,3 millones de personas han recibido algún tipo de apoyo de Oxfam Intermón en Gaza desde octubre de 2023". Sus actividades abarcan desde el suministro de agua potable, la distribución de productos de higiene y limpieza, la entrega de dinero o alimentos, y la ayuda a las madres que han dado a luz y a los recién nacidos.
En sus comunicados, Oxfam ha condenado los ataques de Hamás el 7 de octubre y las acciones de Israel en Gaza, que ha calificado de "genocidio". Además, considera que el requisito para una paz duradera es que Israel se retire de los territorios palestinos ocupados.
El 7 de octubre de 2023, Hamás atacó el sur de Israel y mató a 1.200 personas. La masacre desatada posteriormente por Israel ha costado la vida a más de 72.000 personas, según el Ministerio de Sanidad de la Franja. Al menos 603 de ellos han muerto desde el alto el fuego declarado entre Hamás e Israel el pasado 10 de octubre.