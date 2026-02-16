Israel prohibirá a la ONG Oxfam operar en Gaza a partir del 28 de febrero

Israel prohibirá a la ONG Oxfam operar en la Franja de Gaza a partir del 28 de febrero. Así lo ha anunciado el Ministerio israelí de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, en un comunicado en el que acusa a la ONG de "antisemitismo", informa Efe.

Israel anunció a finales de diciembre de 2025 que retiraría las licencias de actividad de 37 ONG que operan en Gaza y Cisjordania, entre ellas Oxfam, Médicos Sin Fronteras (MSF), Acción contra el Hambre y Cáritas, el Consejo Noruego para los Refugiados, World Vision International y CARE.

Israel introdujo en 2025 una nueva ley para la actividad de las ONG que introducía nuevas exigencias, como facilitar un registro de sus trabajadores palestinos, algo a lo que varias organizaciones se han negado porque consideran que compromete la seguridad de los trabajadores. También es un motivo para que les sea denegada la licencia negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático o promover lo que el Gobierno israelí considere "campañas de deslegitimación" contra el país.

Esta ley israelí ha sido criticada tanto por la ONU como por la Unión Europea (UE), que han advertido de que pone en peligro la prestación de la ayuda humanitaria en un momento en que Gaza aún vive una grave crisis humanitaria.

Además de interrumpir el trabajo de las ONG, Israel también ha vetado la actividad de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.