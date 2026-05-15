Israel lanza un ataque contra el líder del brazo armado de Hamás en Gaza a pesar del alto el fuego en vigor

El gobierno israelí ha asegurado este viernes haber atacado en Gaza al jefe del ala armada de Hamás, al que describió como uno de los arquitectos de los ataques del 7 de octubre de 2023, tras los que Israel lanzó su ofensiva de dos años sobre el territorio palestino.

Hamás no ha respondido de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de Reuters sobre el paradero o destino de Izz al-Din al-Haddad, quien se convirtió en jefe militar del grupo en la Franja de Gaza después de que Israel matara al comandante Mohammad Sinwar en mayo de 2025.

Haddad es el dirigente de mayor rango de Hamás contra el que Israel ha lanzado un ataque desde el acuerdo respaldado por Estados Unidos en octubre, destinado a detener los combates en Gaza. El ataque se ha producido mientras Hamás ha ido reforzando su control sobre una franja del territorio costero gazatí que permanece bajo su dominio.

En un comunicado conjunto, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, han afirmado que Haddad “fue responsable del asesinato, secuestro y daño infligido a miles de civiles y soldados israelíes”. Los dos líderes no han precisado si creían que Haddad había muerto.

Otro funcionario israelí ha señalado en un encuentro con periodistas que Haddad se había convertido en uno de los principales escollos para la puesta en marcha del plan de 20 puntos impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza, una propuesta que contempla, entre otras medidas, el desarme de Hamás.

El responsable israelí lo ha descrito como un “arquitecto del terrorismo” y ha asegurado que había obstaculizado los esfuerzos promovidos por Washington y sus aliados para desarmar a Hamás y avanzar hacia la desmilitarización de la Franja de Gaza, con el objetivo declarado de garantizar “seguridad y prosperidad” tanto para israelíes como para gazatíes. “El reiterado incumplimiento por parte de la cúpula de Hamás seguirá teniendo consecuencias”, ha advertido el oficial hebreo.

Respecto del ataque, médicos y testigos en Gaza han señalado que el ataque aéreo ha tenido como objetivo un apartamento en el barrio de Rimal, en la ciudad de Gaza, causando al menos tres muertos y varios heridos. La identidad de la persona fallecida no ha estado clara de inmediato.

Poco después, un segundo ataque aéreo israelí ha alcanzado un vehículo en una calle cercana, No ha habido informes inmediatos de víctimas por este segundo bombardeo.

Hombres gazatíes se reúnen en la Franja de Gaza para despedir a una víctima de ataques israelíes Tariq Mohammad / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto Tariq Mohammad / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto